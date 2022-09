Victoria De Angelis, il primo selfie in Brasile è da cardiopalma: che bomba!

Victoria De Angelis sbarca in Brasile con i Maneskin e regala il primo selfie al cardiopalma: lo slip total black è da infarto.

Dal Brasile dove è arrivata con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi per una serie di impegni, Victoria De Angelis regala un selfie da cardiopalma ai fan che apprezzano lo spettacolo della bassista che si immortala con un look super sensuale nella sua stanza d’albergo.

Nonostante la stanchezza dovuta al viaggio, dopo aver salutato i fan che aspettavano i Maneskin all’aeroporto e fuori dall’albergo, Victoria si è totalmente rilassata nella sua stanza immortalando il suo arrivo in Brasile in un selfie che, condiviso tra le storie del suo profilo social, è diventato in pochissimo tempo virale.

Victoria De Angelis: canotta e slip di pizzo nero, spettacolo da infarto dal Brasile

Non c’è città in cui i Maneskin non approdino che non si lasci incantare dalla bellezza di Victoria De Angelis. Giunta a Rio de Jainero con Damiano, Ethan e Thomas, Victoria ha inizialmente sfoggiato un look molto casuale indossando un jeans e una felpa e mostrandosi totalmente senza trucco.

Giunta in albergo, poi, la bassista dei Maneskin che è la vera leader della band romana ha tolto i jeans e la felpa restando con una semplice canotta che le lascia scoperto un po’ il ventre piatto e uno slip nero di pizzo.

Un’immagine da sogno quella che Victoria ha regalato non solo ai fan brasiliani, ma a quelli di tutto il mondo che apprezzano sempre di più la sua bellezza. Oltre alla bellezza indiscutibile, tuttavia, Victoria è amatissima dai fan per il suo talento musicale, la sua simpatia, libertà e disponibilità. Non c’è giorno, infatti, nonostante la stanchezza dovuta ad un ultimo anno intenso e fitto di impegni, che Victoria non regali il suo sorriso ai fan salutandoli e scattando con loro foto ricordo.

I fan, tuttavia, apprezzano fortemente anche i selfie in cui sfoggia la sua bellezza estetica mettendo in mostra il viso angelico e il fisico in perfetta forma. Dopo il selfie e un po’ di riposo, poi, Victoria ha rispettato tutti gli impegni per poi concedersi una passeggiata in spiaggia con gli altri membri della band.