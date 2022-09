Altro che Damiano David! La vera leader dei Maneskin è Victoria: parla Lei!

Chi è il vero leader dei Maneskin? Tutti pensano a Damiano David, ma la verità è che il gruppo è nelle mani di Victoria De Angelis. La rivelazione.

I Maneskin sempre più sulla cresta dell’onda, ma chi è il vero leader della band romana che, in poco più di un anno da quando hanno vinto prima il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision 2021 ha scalato le classifiche mondiali portando anche a casa il premio per il miglior video alterativo conquistato agli Mtv Video Music Awards 2022?

Tutti pensano che il leader della band romana sia Damiano David che, vero animale da palcoscenico. Se nella vita quotidiana Damiano ama trascorrere le giornate nella tranquillità della sua casa, sul palco, tira fuori tutta la sua grinta e creatività. Nonostante tutto, però, non è Damiano il leader della band e ad affermarlo è anche una famosa giornalista che ha studiato attentamente il fenomeno Maneskin.

Chi è il leader dei Maneskin tra Damiano David e Victoria De Angelis? Parla Selvaggia Lucarelli

La vera leader dei Maneskin è Victoria De Angelis. Ne è convinta Selvaggia Lucarelli che, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, svela di essere giunta a tale conclusione dopo aver studiato a lungo la band romana. “Comunque signori, i Maneskin me li sono studiati a lungo e la vera leader del gruppo è Victoria“, ha fatto sapere Selvaggia Lucarelli e i fatti sembrano darle ragione.

E’ stata Victoria, infatti, a mette su il gruppo con Thomas Raggi ed è stata lei a dare una seconda possibilità a Damiano dopo averlo mandato via dal primo gruppo perchè lo considerava, inizialmente, troppo pop. Sempre Victoria ha trovato Ethan dopo aver messo un annuncio su Facebook e sempre lei ha scelto il nome “Maneskin” che significa “chiaro di luna” e sempre lei ha spinto la band a suonare per strada sia a Roma che in Danimarca, la sua terra d’origine (la mamma era danese) organizzando quelle che furono le prime trasferte insieme che solidificarono il rapporto tra la stessa Victoria, Damiano, Ethan e Thomas.

A 22 anni, Victoria è una ragazza libera come dimostra anche nel look, grintosa, forte e determinata come ha spiegato anche Damiano nel corso di un’intervista riconoscendole una grande professionalità quando lavorano, ma anche un forte spirito festaiolo quando hanno del tempo libero. In un’intervista rilasciata un anno fa a Radio Colonia, Damiano parlava così di Victoria riconoscendo la sua grande importanza nel gruppo:

“Penso che il valore aggiunto che dà Victoria al gruppo sia la sua attitudine, l’attenzione che ha nei confronti di tutto quello che circonda la musica e, poi, ovviamente anche nella musica tutta la passione che ci mette che poi è quella che ci accomuna tutti quanti. E’ una ragazza molto forte“, spiegava Damiano.