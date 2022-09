Belen Rodriguez, il bagno è bollente: nella vasca, l’acqua mostra tutto

L’amore fa bene a Belen Rodriguez che appare sempre più bella e in splendida forma regalando un bagno super bollente ai fedelissimi fan.

Belen Rodriguez divinità nella vasca da bagno mentre si rilassa dopo una giornata trascorsa tra impegni di lavoro e di famiglia. Serena e rilassata, immersa nell’acqua, regala uno spettacolo mozzafiato ed imperdibile. Dopo più di un anno dalla nascita della figlia Luna Marì, Belen ha ritrovato la forma mozzafiato con cui, anni fa, incantò il pubblico dell’Isola dei Famosi diventando il personaggio dell’anno.

Sono passati anni da quell’avventura e la carriera di Belen non solo ha spiccato il volo, ma la showgirl è sempre più bella. C’è, inoltre, chi sottolinea come l’amore ritrovato con Stefano De Martino la renda semplicemente irresistibile.

Belen Rodriguez: il bagno nella vasca è un sogno ad occhi aperti

Belen Rodriguez non smette di regalare contenuti da sogno ai suoi fan a cui, giorno dopo giorno, mostra la sua indiscutibile bellezza. Dopo essersi mostrata in un selfie candido in cui indossava un semplice reggiseno bianco, stavolta, la showgirl argentina ha deciso di andare oltre condividendo una storia sul proprio profilo Instagram in cui si mostra mentre è immersa nella casa da bagno.

Una foto in cui mostra solo le gambe bagnate dall’acqua, ma tanto basta per scatenare i fan e rendere virale la nuova immagine della showgirl che, da sabato 17 settembre, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti con Sabrina Ferilli a guidare la giuria popolare, tornerà al timone della nuova edizione di Tu sì que vales.

Il sabato sera, dunque, gli italiani sono pronti ad accomodarsi sul divano a sintonizzarsi su canale 5 per seguire i vari talenti che parteciperanno a Tu sì que vales 2022, ma soprattutto per ammirare Belen in tutta la sua bellezza, fasciata da abiti sempre perfetti al suo corpo.

Una bellezza, quella della showgirl argentina che, secondo i fan, è diventata ancora più evidente grazie alla serenità che le ha donato tornare nuovamente con Stefano De Martino con cui ha trascorso tutta l’estate ufficializzando il ritorno di fiamma con foto e video condivisi sui social per la gioia di tutti i fan.