Adriana Volpe torna in tv come opinionista de La vita in diretta, ma la nuova avventura parte malissimo: smascherata in diretta così!

Adriana Volpe debutta come opinionista de La vita in diretta e affronta la sua prima puntata dividendo il salotto di Alberto Matano con Rita Rusic, Anna Pettinelli e Francesca Fagnani. Proprio quest’ultima, nel corso della prima puntata della trasmissione di Raiuno trasmessa il settembre, di fronte ad alcune dichiarazioni della Volpe, non è rimasta in silenzio svelando la destinataria delle parole della Volpe.

Tra frecciatine smascheramenti, il debutto della Volpe a Oggi è un altro giorno non è andato nel migliore dei modi. Ma cos’è successo esattamente? Andiamo a scoprire tutto.

Adriana Volpe, frecciatine a Sonia Bruganelli? Francesca Fagnani svela tutto a La vita in diretta

La seconda parte de La vita in diretta, anche in questa stagione, si occupa di gossip e mondo dello spettacolo. Nel corso della prima puntata trasmessa il 5 settembre, Alberto Matano ha parlato anche dei vip che, sui social, ostentano le proprie ricchezze. Dopo un servizio riassuntivo, sono arrivati i commenti delle opinioniste. Tra le varie dichiarazioni, non è passata inosservata l’opinione di Adriana Volpe che, quest’anno, ha lasciato il posto di opinionista del Grande Fratello Vip a Orietta Berti e Sonia Bruganelli che ha recentemente svelato il vero motivo per cui ha scelto di tornare a fare l’opinionista all’interno del reality.

“A proposito dei jet. Ma io dico, ma non pubblicate queste cose. Che poi cosa fanno queste? Fanno vedere che hanno i piedi messi sul sedile, che stanno tutte sdraiate. Così distese sulla poltrona. Poi che sbocciano mentre viaggiano. Chi posta un viaggio privato vuol far vedere le comodità di cui usufruisce. Hai i soldi per avere un aereo privato? Mi va benissimo. Se non li hai rubati devi spenderli come meglio credi. Però l’ostentazione è fastidiosa per la gente. Sì è questo che infastidisce il pubblico“, ha detto la Volpe nel salotto di Alberto Matano.

Parole che non sono sfuggite a Francesca Fagnani che l’ha smascherata in diretta. “Qui però c’è un riferimento. A chi ti riferivi? Sì, alla Bruganelli dai. Si parlava di lei eh“, ha detto la Fagnani mentre Rita Rusic ha aggiunto – “Sì ammettilo che parlavi della Bruganelli“.