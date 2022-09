Miriam Leone stratosferica per la fine dell’estate: il bikini arancione esalta il decolletè da infarto e stende tutti i fan.

Tra le attrici dell’ultima generazioni più amate dai fan c’è sicuramente Miriam Leone che, con l’ultima foto pubblicata su Instagram, ha infiammato l’atmosfera strappando gli applausi di tutti i suoi fan che si sono inchinati, ancora una volta, di fronte alla sua stratosferica bellezza.

Una bellezza acqua e sapone quella di Miriam Leone che, pur essendo stata la regina della bellezza italiana vincendo il concorso di Miss Italia nel 2088 ed essendo diventata una delle attrici più amate dal pubblico e apprezzate dagli addetti ai lavori, non ha mai perso la sua semplicità che la rende ancora più bella come sostengono anche i fan.

Miriam Leone, una meraviglia semplice ed unica: è sempre lei la regina della bellezza italiana

“Adoro il make up leggero e luminoso dell’estate (abbronzatura leggera sempre usando una protezione totale e make up in crema…) Agosto sei stato pieno di luce”, ha scritto Miriam pubblicando una serie di foto in cui si mostra con la pelle abbronzata e un leggerissimo make up, quasi invisibile. Oltre ad ammirare la bellezza del viso dell’attrice siciliana, tuttavia, i fan hanno particolarmente apprezzato il bikini arancione che la Leone indossa nelle foto e che esalta le sue forme mozzafiato.

Difficile restare indifferenti di fronte a tale bellezza di cui, quest’anno, non ha goduto la Mostra del cinema di Venezia 2022. sul red carpet di Venezia dove prima Elodie e poi Francesca Chillemi hanno incantato, non è arrivata Miriam Leone che, però, ha riconquistato la scena e portato a casa una vera e propria standing ovation social con le foto che vedete qui in alto con i fan che, ancora una volta, si sono complimentati con lei e i genitori per la bellezza che le hanno donato.

“Sei un meraviglioso raggio di sole”, scrive una ragazza. “Bellissima anche senza make up”, ha aggiunto un’altra. “Sempre la più bella”, aggiunge un altro fan. E ancora: “Sei la donna più bella del mondo”, “La divinità universale”, “Miriam sei semplicemente stupenda”, “Bravissima attrice e bellissima donna”.

Più di 200mila, poi, i like dei fan che non perdono occasione per sottolineare la bellezza e il talento di Miriam!