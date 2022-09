Elodie, che spettacolo mozzafiato a Venezia: abito lungo elegantissimo, scollatura profonda, schiena scoperta e lo show è servito.

Elodie regina della Mostra del Cinema di Venezie 2022. Fascino, classe ed eleganza sono le parole che la cantante ha portato sul red carpet di Venezia 2022 incantando i riflettori dei fotografi che hanno immortalato in pose diverse la sua innata bellezza e conquistando non solo gli appassionati di moda, ma anche tutti i fan che, dopo averla amata come cantante, sono pronti a fare lo stesso con l’attrice che ha incantato Venezia.

E’ una bellezza unica quella della Di Patrizi che, senza strafare, ma con assoluta semplicità, ha catalizzato gli occhi del mondo cinematografico che, in queste settimane, si sono posati sull’importante mostra cinematografica di Venezia.

Il look mozzafiato di Elodie a Venezia 2022: la cantante incanta in Valentino, boom sul web

Sono tante le donne arrivate alla Mostra del cinema di Venezia 2022, ma tra tutte, quella che ha stregato tutti, dagli addetti ai lavori ai fan, è sicuramente Elodie. Assolutamente meravigliosa nell’abito firmato Valentino che ha esaltato la già perfetta bellezza della cantante. Un abito lungo, totalmente nero per la cantante che, sul red carpe, ha sfoggiato la schiena scoperta e una profonda scollatura che ha esaltato il decolletè dell’ex allieva di Amici.

“l cinema aiuta a sognare e la realtà delle volte supera l’immaginazione. Grazie a @pippomezzapesa che mi ha voluta con lui in questo viaggio e a Marilena, che mi ha permesso di rappresentare la conquista della libertà. A tutte le donne che quotidianamente combattono per la loro libertà, spero che Marilena arrivi anche ai vostri cuori”, ha scritto la Di Patrizi pubblicando su Instagram le foto che vedete qui in alto e ringraziando il regista che l’ha voluta nel film “Ti mangio il cuore” e di cui, in un’intervista al Corriere ha detto:

“L’avevo vista da poco esibirsi. Avevo visto questo suo carisma, questa sua bellezza dirompente ma nascondeva anche una fragilità. Potrebbe nascere una diva”.

E i fan non possono che essere d’accordo con il regista e, sotto il post dedicato al red carpet di Venezia, la inondano di complimenti. “Sei una meraviglia”, “La vera bellezza”, “Una diva”, “Nessuna come te”, “Una delle donne più belle del mondo”, “Elegante e semplicemente bellissima” e tanti altri ancora.