Aurora Ramazzotti, mistero sulla gravidanza: le foto che svelano tutto

Le foto svelano la verità sul mistero della gravidanza di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è la figlia d’arte della conduttrice Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti. La ragazza è nata dopo prima del matrimonio dei suoi genitori e adesso ha quasi 26 anni.

La Ramazzotti è una conduttrice e negli ultime ore si trova al centro di un clamoroso gossip. Il settimanale Chi ha rivelato che Aurora è in dolce attesa, ma ancora non è arrivata né la sua smentita né una conferma.

Ma ecco che alcune foto svelano la verità in merito alla misteriosa gravidanza della conduttrice. Vediamole insieme

Aurora Ramazzotti è fidanzata da cinque anni con il business analyst Goffredo Cerza. I due si sono conosciuti ed innamorati al liceo e da quel momento non si sono più separati.

Secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Aurora è in dolce attesa e dovrebbe diventare mamma per la prima volta a gennaio.

Nonostante la reazione a questo articolo, la Ramazzotti si è esposta poco o nulla in merito alla misteriosa gravidanza.

In teoria, la conduttrice è stata beccata mentre comprava un test di gravidanza insieme a sua mamma Michelle durante le sue vacanze in Sardegna.

Questa dovrebbe essere un conferma del rumor, ma nessuna foto è stata scattata quel giorno per dimostrare ciò.

L’unico che per ora si è esposto sul mistero della gravidanza è l’amico ed influencer Tommaso Zorzi. “A me non risulta…” commenta sotto la notizia del settimanale Chi, ma sembra che lui e Aurora siano di nuovo ai ferri corti, quindi potrebbe non esserne a conoscenza.

A rivelare la verità ci pensa proprio la Ramazzotti sul suo profilo Instagram. La ragazza è molto attiva sui social e negli ultimi giorni ha mostrato delle foto del suo fisico che lasciano ancora più dubbi. Infatti, Aurora lascia intravedere un pancino molto piatto e molti pensano che la conduttrice non stia aspettando un bambino.

La verità non salta ancora fuori… Si tratterà di una fake news pubblicata dal settimanale Chi o il mistero sulla gravidanza è dato dal fatto che la coppia vuole mantenere la massima segretezza? Solo continuando a seguire Aurora Ramazzotti potremmo scoprire la verità