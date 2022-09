Nuovo triangolo per Alex Belli e Delia Duran? Le foto non lasciano dubbi

Le foto levano ogni dubbio: nuovo triangolo per Alex Belli e Delia Duran?

Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip abbiamo capito a fondo che Alex Belli e Delia Duran hanno un modo atipico di vivere l’amore. Quanti baci abbiamo visto tra l’attore e l’nfluencer Soleil Sorge? E quanto tempo c’è voluto prima di vedere una reazione dalla modella e moglie di Belli, Delia?

Anche quando la Duran è entrata nella Casa per parlare con Alex, talvolta era pro nell’instaurare un rapporto passionale con la Sorge, mentre altre era totalmente contro.

Che si sia trattato di qualcosa stabilito a tavolino o meno, l’attore e Delia sono degli habitué dei triangoli amorosi.

Ecco che dopo sei messi dalla fine del GF Vip, i due sposini tornano a far parlare di sé con un nuovo triangolo. Scopriamo insieme cosa sta accadendo

Se Renato Zero cantava: “Il triangolo, no, non l’avevo considerato“, per Delia Duran e Alex Belli è totalmente il contrario.

I due sono sposati da da un anno e entrambi hanno intrattenuto ore di puntate del Grande Fratello Vip 6 per spiegare come loro due vivono questo amore.

Infatti, Alex Belli si è più volte baciato con Soleil e gli occhi di lui si illuminavano appena incontravano lo sguardo dell’influencer.

Questo comportamento inizialmente non è piaciuto a Delia fino a poi perdonare il marito che ha tirato una frecciatina alla Sorge.

Ecco che i due sposini vengono beccati in dolce compagnia. Alex e sua moglie camminano in città mano nella mano con una giovane ragazza bionda. No, non stiamo parlando di Soleil, ma di una persona misteriosa.

E’ il settimanale Vero ad avere l’esclusiva e fotografa i tre in atteggiamenti molto intimi. Infatti, i nostri protagonisti non hanno problemi nel baciarsi senza pensieri in giro per la città, mentre Delia svela la verità su suo marito.

“Di nuovo triangolo amoroso?” si legge in evidenza sulla copertina della rivista che continua: “I tre sono super affiatati, le due si baciano in mezzo alla strada senza curarsi degli occhi indiscreti».

Che dire?! Alex Belli e Delia Duran amano questo tipo di effusioni e, se concordi, amano condividere il loro amore con altre persone. Una relazione che può essere compresa o meno, ma sicuramente fan dei triangoli… Che si tratti solo di un modo per far parlare di sé? A voi l’ardua sentenza