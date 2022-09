Vanessa Incontrada come Ilary Blasi: dopo anni arriva la triste decisione

Vanessa Incontrada ha ripetuto lo stesso triste destino di Ilary Blasi. Dopo anni è arrivata la sua decisione che cambia tutto.

Vanessa Incontrada è una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo in quanto grazie alla sua bellezza e professionalità è entrata subito nel loro cuore. Purtroppo però la fama e il successo non sono tutto nella vita ed anche i personaggi più amati dal pubblico hanno i loro momenti tristi o difficili da affrontare.

La bella conduttrice spagnola, proprio come Ilary Blasi, ha da poco annunciato la fine della sua storica relazione senza dilungarsi più di tanto sui motivi che l’hanno spinta a prendere una decisione del genere ma rivelando soltanto che questo è un periodo di profonda riflessione e che vuole viverlo fino in fondo per poterne trarre il meglio.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono lasciati e lei ha annunciato il tutto durante il corso di una recente intervista rilasciata a Di Più dove spiega il forte tripudio di emozioni che sta vivendo in questo momento così delicato della sua vita.

Vanessa Incontrada, è addio allo storico compagno: la triste confessione

Vanessa Incontrada proprio come Ilary Blasi, di cui sono state svelate nuove verità sulla fine del suo matrimonio, ha deciso di mettere un punto alla solida unione che aveva con Rossano Laurini rivelando di trovarsi in un periodo di riflessione in cui vuole riuscire a comprendere al meglio che cosa volere dal proprio futuro.

“Sono in un momento riflessivo della mia vita posso dire questo e la riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e che cosa voglio dal mio futuro” ha dichiarato durante il corso dell’intervista, raccontandosi a cuore aperto con i suoi fedeli sostenitori offrendo loro una piccola visione di quello che sta accadendo in questo periodo delicato della sua vita di cui almeno per il momento non sa ancora in che direzione andrà.

Vanessa Incontrada ha rotto il silenzio sulla sua relazione rivelando che purtroppo le cose non sempre vanno come avremmo voluto o sperato, ma nonostante tutto bisogna sempre trovare la forza di andare avanti e trovare se stessi.