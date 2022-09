Armando Incarnato stravolge il look per Uomini e Donne e lascia senza parole i followers: la foto della nuova immagine scatena il web.

Armando Incarnato è tornato ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e Donne che ha ufficialmente riaperto i battenti con le prime registrazioni della nuova stagione che comincerà a fare compagnia ai telespettatori di canale 5 da lunedì 19 settembre. Protagonista da anni della versione senior del dating show di canale 5, il cavaliere napoletano ha deciso di tornare nuovamente in trasmissione per trovare l’amore.

Dimenticate, però, l’Armando che vedete qui in alto perchè con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, il cavaliere ha svelato ai fan il suo nuovo look con cui non passerà sicuramente inaspettato.

Il nuovo look di Armando Incarnato per Uomini e Donne, il web: “Spettacolo”

Il nuovo look di Armando Incarnato divide, ma piace davvero tanto alla maggior parte dei suoi followers che approvano quella che, a detta di qualcuno, è una scelta d’immagine “folle”. Armando è tornato a Uomini e Donne dove, nel corso delle prime due registrazioni, ha discusso duramente con Ida Platano non gradendo la scelta della dama di uscire nuovamente con Alessandro Vicinanza con cui c’è stato anche un bacio come ha svelato Lorenzo Pugnaloni della pagina “Uominiedonneclassicoeover” pubblicando le anticipazioni esclusive.

Non si sa con quale look Armando abbia partecipato alle prime registrazioni del dating show, ma è probabile che il cavaliere sia tornato in studio con il solito look. Nelle registrazione di mercoledì 7 e giovedì 8, tuttavia, dovrebbe presentarsi con un look davvero particolare che ha svelato nella foto che vedete qui in basso.

Tanti complimenti per Armando con i fan che, non solo approvano il nuovo look ma ritengono che gli doni davvero molto. “Il mio? Un semplice equilibrio sopra la follia! Il vostro? Un semplice disequilibrio nella normalità”, scrive il cavaliere napoletano nella didascalia che accompagna la foto.

“Sei uno spettacolo”, commenta una fan. “Stai benissimo con qualsiasi colore di capelli”, aggiunge un’altra. “Stai molto meglio così”, “Sei un grande”, aggiungono altri ancora. Ora, non ci resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntata di Uomini e Donne e scoprire la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti.