Nuovo amore per l’ex gieffino? L’uomo è in vacanza in dolce compagnia

L’ex gieffino è in vacanza in dolce compagnia: nuovo amore per Lui?

Il Grande Fratello Vip 7 inizierà a breve: dal 19 settembre avremo gossip, amori e scontri per mesi e mesi.

Nell’attesa, però, facciamoci i fatti di un vecchio concorrente del reality show.

Un ex gieffino, tanto amato da una ex coinquilina, si trova in vacanza in dolce compagnia. Ha conosciuto un nuovo amore?

Scopriamolo insieme!

Barù è in vacanza in dolce compagnia: nuovo amore per l’ex gieffino?

Barù è un cuoco di origine toscano, nonché figlio di una delle famiglie più nobili di Italia. L’uomo ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Barù è entrato nella Casa studiando tutti gli altri e fidandosi poco. Con il suo fare un po’ cinico, ma anche ironico ha guadagnato un sacco di consensi fino ad arrivare ad un passo dalla vittoria.

Durante il reality show, molti telespettatori avevano notato uno strano avvicinamento tra Barù e la Princesse, Jessica Selassié. Balli, carezze sotto le coperte e sguardi di intesa ci hanno fatto sognare, ma una volta usciti dalla Casa sono rimasti solo buoni amici, nonostante il gesto eroico di Lui che ha salvato la Selassié.

Anche se i fan dei #Jerù continuano a sperarci, sembra che nessuno dei due voglia cambiare idea. In particolare, è Barù che anche nel reality ha sottolineato più volte di non essere interessato a Lei.

Da quanto rivelato dalle pagine di gossip, il cuoco toscano ha qualcun’altra per la testa. Si tratta della modella Ludovica Perissinotto che è venuta a trovare Barù anche durante l’inaugurazione del suo locale “Braci” a Milano.

Non ci sono né foto né video che confermino ciò, ma sui social è possibile trovare indizi sulla loro frequentazione.

Da un mesetto a questa parte, però, i due sembrano molto distaccati e ognuno ha vissuto la propria estate come ha preferito. Che la storia d’amore sia già finita?

Barù adesso è ancora in vacanza e sembra che non sia da solo. Ha voglia di regalarsi qualche momento di relax sul mare, ma in condivisione.

Lo scatto di due sole sedie in riva al mare lascia intendere che il cuoco sia in dolce compagnia. Che si tratti di un nuovo amore?

Per ora non sappiamo molto, ma siamo quasi certi di sì, mentre arriva l’appello bomba per Lei.

Barù è difficile da conquistare, ma quando sente il cuore battere, è molto coinvolto e preso. Speriamo che sia giunto un nuovo amore per l’ex gieffino