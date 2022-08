Jessica Selassiè salvata da Barù, il gesto eroico riaccende le speranze

Jessica Selassié è stata salvata da Barù. Il gesto eroico del nipote di Costantino della Gherardesca ha riacceso le speranze tra i fan, che sperano ancora che tra loro possa nascere l’amore.

Jessica Sleassié dopo aver vinto la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, mentre la prossima farà il suo debutto sul piccolo schermo a partire dal 19 settembre, non ha sempre vissuto un bel periodo. Certo, ha ricevuto tanto amore da parte dei suoi fedeli sostenitori ma al tempo stesso ha dovuto fare i conti con gli haters.

Per questo motivo di recente ha deciso di fare una diretta social in compagnia del suo avvocato, avendo già spiegato in precedenza quanto questo la facesse soffrire ma a nulla purtroppo è servito in quanto i leoni da tastiera non si sono di certo dati pace.

A salvare la Princess però ci ha pensato il nipote di Costantino della Gherardesca, Barù che sui social non solo l’ha divisa ma con le sue parole ha riacceso le speranze degli utenti della rete che sperano ancora che tra loro possa nascere l’amore.

Barù difende Jessica Selassiè e smonta i fan della coppia

Barù, dove di recente è stata svelata tutta la verità sul suo rapporto con Jessica Selassié, ha deciso di rompere il silenzio e di difendere la princess dopo gli ennesimi attacchi ricevuti dagli utenti della rete che senza motivo hanno deciso di schierarsi contro di lei.

“Focalizzate tutto il vostro hate on me, Io posso sopportarlo” ha scritto il nipote di Costantino della Gherardesca sui social, riaccendendo le speranze degli utenti della rete che sperano di poterli vedere insieme come una coppia. Tant’è che lui ha deciso di intervenire una seconda volta facendo un opportuno chiarimento.

“Come vivo che ogni minima cosa che faccio venga collegata ad una che non frequento? Tipo che ne ho le pall* piene?” ha replicato, affermando ancora una volta che tra lui e Jessica Selassié non c’è nulla e che da diverso tempo ormai hanno smesso di frequentarsi da quando hanno abbandonato la casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.

Ora Jessica e Barù stanno pensando ai loro percorsi, concentrandosi su quello che ritengono giusto per loro.