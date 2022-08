Nicolas Vaporidis esplode dopo l’Isola: la frecciata al veleno che non ti aspetti

Nicolas Vaporidis dopo l’Isola dei Famosi ha deciso di esplodere sui social servendo una frecciata al veleno che senza dubbio non ti aspetti.

Nicolas Vaporidis ha stregato il pubblico del piccolo schermo durante il corso della sua partecipazione all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Tant’è che lo ha eletto come unico vincitore di quest’edizione riuscendo a stracciare a mani basse tutti i suoi compagni di viaggio.

Durante il corso di quest’esperienza, però, non ha trovato soltanto l’amore del pubblico ma anche l’amicizia di Edoardo Tavassi con cui è rimasto legato per tutta la durata del suo percorso. In molti però non hanno creduto nel buon sentimento che li lega, insinuando che avessero instaurato un’amicizia soltanto per avere fino alla fine del programma.

A distanza di mesi da quel momento, Nicolas Vaporidis si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo l’Isola dei Famosi non mandandole di certo a dire.

Edoardo Tavassi incontra Nicolas Vaporidis dopo l’Isola: la frecciata è velenosa

Nicolas Vaporidis dopo l’Isola dei Famosi, dove ha svelato la sua storia da brividi, è stato raggiunto in queste ore proprio da Edoardo Tavassi a Londra, città in cui vive e dove gestisce la sua osteria, e i due hanno immortalato il tutto sui social. Tra una chiacchiera e l’altra, però, l’attore ha voluto levarsi qualche sassolino dalla scarpa scegliendo di rispondere a tutti coloro che non credevano nella loro amicizia.

“Non siete amici, dicevano. È tutto finto, dicevano. Non ti verrà mai a trovare a Taverna Trastever, dicevano E invece…” ha esclamato sul suo profilo social, spegnando i gossip che lo vedevano legato al fratello di Guendalina Tavassi soltanto per i fini del gioco e non perchè realmente amici.

Il tempo però ha saputo parlare al posto loro dimostrando che il legame che li unisce è forte e sincero e che è andato ben oltre i confini di uno studio televisivo e di un reality show, mettendo da parte strategia e piani per arrivare alla finale.

Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi sono realmente amici e nel corso di questi giorni hanno dato uno bello schiaffo morale e chi non credeva nella loro buona fede.