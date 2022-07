Altro che gelo! Tutta la verità di Jessica Selassiè su Barù

Tra Jessica Selassié e Barù è calato il gelo dopo la fine del Grande Fratello Vip? Ecco tutta la verità sul loro rapporto.

Jessica Selassié durante il corso dell’esperienza al GF Vip non ha mai nascosto di avere un interesse nei confronti di Barù. Il loro rapporto però non si è evoluto come lei avrebbe voluto e come i loro fedeli sostenitori avrebbero voluto e negli scorsi giorni si è fatta sempre più spazio il gossip che vedrebbe i due ai ferri corti.

A rivelare la notizia è stato The Pipol Gossip, affermando che al matrimonio di Davide Silvestri tra i due sarebbe calato il gelo e non si sarebbero calcolati più di tanto. In men che non si dica la notizia si è sparsa a macchia d’olio, ma qual è la verità tra i due e come stanno realmente le cose?

A rivelare le cose come stanno è stata Jessica Selassié che ai microfoni di Giuseppe Porro ha commentato il gossip che la riguarda in merito al suo rapporto con Barù dopo il GF Vip.

Tutta la verità sul rapporto tra Jessica Selassiè e Barù dopo il GF Vip

Secondo quanto raccontato sul web, tra Jessica e Barù sarebbe calato il gelo ma questo corrisponde alla realtà dei fatti oppure no?

A rompere il silenzio, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, è stata la Princess che ha vuotato il sacco sul suo rapporto con il nipote di Costantino Della Gherardesca. Jessica, infatti, ha smentito il gossip sul suo conto rivelando che quanto spifferato sui social non corrisponde alla verità poichè tra lei e Barù c’è un rapporto normalissimo di amicizia e non è affatto calato il gelo come in molti hanno invece sostenuto.

Jessica e Barù sono in buoni rapporti e non perché lui ha trovato l’amore al fianco di un’altra donna è calato il gelo. Jessica si è rivelata essere una persona matura ed ha compreso che il loro rapporto si è evoluto in maniera differente rispetto a quanto sperava durante il corso della loro esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, che salvo cambio di programmi dovrebbe tornare in onda a partire dal 12 settembre su canale 5.