Lulù Selassiè, incontro a sorpresa ad Ischia: accade tutto fuori dall’albergo

Lulù Selassiè, in vacanza ad Ischia con la mamma e le sorelle Jessica e Lulù, lascia l’albergo, ma ad attenderla c’è un incontro a sorpresa.

Sorpresa speciale per Lulù Selassiè sulla magica isola di Ischia. La principessa, giunta sull’Isola con la mamma e le sorelle Clarissa e Jessica per trascorrere qualche giorno di relax, all’uscita dall’albergo in cui alloggiano, ha avuto un incontro inaspettato e dolcissimo che lei stessa ha poi documentato sui social.

Un incontro che ha riempito d’amore il cuore di Lulù che, dopo la storia vissuta con Manuel Bortuzzo, è ufficialmente libero. In quel di Ischia, oltre a rilassarsi, la Selassiè ha così ricevuto una sorpresa davvero speciale che le resterà nel cuore per sempre.

Tutti pazzi per Lulù Selassiè ad Ischia: l’incontro è magio

Di bianco vestita, con i capelli mossi e sciolti che le cadevano sulle spalle, un trucco leggero e un sorriso radioso, uscendo dall’albergo in cui alloggia con la mamma e le sorelle, ad attenderla, ha trovato una marea di gente che, dopo averla seguita per sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, continua a farlo oggi attraverso i social. Donne e uomini, ma anche tante bambine innamorate della “fatina” e spesso pettinate come lei. “Le mie bimbe con le mie codine fatate”, ha scritto su Twitter Lulù pubblicando la foto che vedete qui in basso.

Lulù che, prima di Ischia, per lavoro è stata a Mykonos dove ha incantato tutti con i suoi bikini, sempre su Twitter, ha condiviso una foto della folla che l’ha aspettata fuori dall’albergo ringraziando tutti coloro che, da mesi, la inondano d’amore e d’affetto.

Le mie Fatine, vi amo!!!! Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto! Veramente tutto! Grazie dal mio cuore al vostro FOR LIFE love u guys”, ha cinguettato ancora su Twitter.

Un momento magico per Lulù che continua ad essere molto amata dai bambini. Tanti i commenti su Twitter per lei e tutti i fan che, ogni giorno, le dimostrano affetto e sostegno.

Il Grande Fratello Vip, dunque, ha permesso a Lulù di mostrarsi senza filtri al pubblico che ha apprezzato il suo essere sempre vera anche a costo di apparire scomoda. Schietta, sincera e senza filtri come lo era nella casa, Lulù lo è anche nella vita di tutti i giorni come ha dimostrato rispondendo ad un hater nel corso di una diretta Instagram.

Pur non avendo più l’amore di Manuel Bortuzzo, oggi, il cuore di Lulù è stracolmo dell’amore delle sue fatine e dei suoi fatini.