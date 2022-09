Grande Fratello vip 7, doppio due di picche per Signorini: “Non ci saremo”

By

Doppio due di picche per Alfonso Signorini alla vigilia della partenza del Grande Fratello Vip 7: arrivano due smentite choc.

Due tra i tanti nomi accostati al Grande Fratello Vip 7 non ci saranno. La smentita ufficiale è arrivata alla vigilia dell’inizio della settima edizione del reality show che promette di essere “un’edizione senza precedenti”. Alfonso Signorini ha già cominciato a rendere unica la settima edizione del Gf Vip rinunciando alla classica copertina del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni con tutto il cast che, quest’anno, per la prima volta, sarà svelato in diretta durante la prima puntata che andrà in onda il 19 settembre.

Signorini, tuttavia, per la nuova edizione del padre di tutti i reality dovrà rinunciare a due nomi che avevano già scatenato l’entusiasmo dei fan per le dinamiche che avrebbero sicuramente portato per il loro carattere schietto e diretto.

Grande Fratello Vip 7: le due donne più attese non ci saranno

I tre concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 7 sono Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati dietro la cui partecipazione ci sarebbe un clamoroso retroscena. Nelle scorse settimane, però, al reality sono stati accostati anche i nomi di Sarah Altobello, ex naufraga dell’Isola dei Famosi e Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne. Entrambe, tuttavia, non varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.

“In relazione alle notizie uscite sui vari media relative ad una mia partecipazione al Gf, voglio comunicarvi che sono destituite da ogni fondamento e non sarò nella casa. Grazie a tutti per l’affetto”, ha fatto sapere Sarah.

Smentita anche la partecipazione di Teresa Langella. A smentire la partecipazione dell’ex tronista di Uomini e Donne è la pagina Instagram “GFVipnews”.

“Teresa Langella non parteciperà al Grande Fratello Vip. Da settembre sarà anche impegnata in un progetto sportivo che non ne consentirebbe la partecipazione”, fa sapere la pagina GfVipnews.

Alla luce di ciò, le concorrenti donne del GF Vip 7 dovrebbero essere le seguenti: Carolina Marconi, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati, Sofia Giaele De Dona, Antonella Fiordelisi e Nikita.

Gli uomini, invece, dovrebbero essere i seguenti: Giovanni Ciacci, Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Attilio Romita, Amaurys Perez, Luca Salatino.