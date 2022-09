Il GF Vip scende a patti con Pamela Prati: cosa si cela dietro la sua partecipazione

Il GF Vip prima della sua partenza è sceso a patti con Pamela Prati rivelando che cosa si cela dietro la sua partecipazione.

Il GF Vip ha confermato ufficialmente la partecipazione di Pamela Prati alla settima edizione del reality show di canale 5, scatenando gli utenti della rete come non mai che non vedono l’ora di poterla rivedere dopo la sua iconica partecipazione nel 2016 dove voleva abbandonare già a poche ore dal suo ingresso e pretendeva l’arrivo di un taxi per raggiungere gli studi.

L’ex stella del Bagaglino ha voluto provarci ancora una volta per viversi quest’esperienza in maniera diversa e fare mistero sul caso di Mark Caltagirone, l’uomo che non esiste e che aveva conquistato il suo cuore con tanto di proposta di matrimonio. Il portale Fanpage ha rivelato in anteprima però che cosa si cela dietro la sua partecipazione in quanto ci sarebbero non pochi accordi con Mediaset.

Pamela Prati: che cosa si cela dietro la sua partecipazione al GF Vip

Il Grande Fratello Vip, sempre secondo quanto rivelato dal portale, sarebbe sceso a patti con Pamela Prati in quanto dietro la sua partecipazione al reality show di Alfonso Signorini, che è stato massacrato poco prima della partenza, ci sarebbe l’accordo di annullare la causa fatta contro Mediaset in cui all’interno spuntava anche il nome di Barbara d’Urso che aveva trattato ampiamente l’argomento all’interno delle sue trasmissioni e non solo.

L’ex stella del bagaglino parlerà di che cosa è successo in quel periodo in prima serata concentrandosi però sull’aspetto del cat fishing e starà a lei poi decidere se parlare o meno con i suoi compagni di viaggio di quanto è accaduto oppure no. Inutile dire che il suo ingresso è uno dei più attesi di quest’edizione in quanto tutti vogliono ancora sapere che cos’è successo davvero tra Pamela Prati e Mark Caltagirone e il vaso di Pandora sta per essere aperto ancora una volta nella speranza di poter mettere un punto in maniera definitiva a tutta questa storia.

Pamela Prati al Grande Fratello Vip sarà senza alcun dubbio una delle protagoniste chiave di questa settima ed attesa edizione.