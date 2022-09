L’incredibile dichiarazione di Meghan: “La prima cosa che Harry ha notato”

Meghan Markle ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha parlato di un dettaglio molto curioso che riguarda suo marito Harry: ecco di cosa si tratta

Meghan Markle riesce sempre nell’impresa di far parlare di sé, anche quando non vuole. L’ex attrice statunitense è da sempre nel mirino di giornalisti e paparazzi ogni volta che esce di casa. Decine di professionisti della comunicazione la seguono ovunque, alla ricerca di uno scatto rubato o di una dichiarazione al volo. La duchessa è quotidianamente su tutti i tabloid inglesi da anni ormai.

Secondo alcuni sondaggi, l’ex stella di Hollywood non è più una delle donne più amate della Royal Family, scavalcata da tempo dalla sua acerrima nemica Kate Middleton. L’addio al Regno Unito ha contribuito ad incrinare il rapporto, una volta ottimo, con il popolo inglese. I britannici la ritengono colpevole di aver costretto Harry ad abbandonare la sua famiglia. Oggi la coppia vive a Montecito, in California ed è proprio nella sua villa che Meghan Markle ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere.

Meghan, ecco la frase su Harry che fa discutere tanto

Meghan Markle ha rilasciato un’intervista al portale statunitense The Cut durante la quale ha toccato diversi temi. Uno dei momenti più importanti dell’intervista riguarda una dichiarazione della duchessa su suo marito Harry, recentemente coinvolto in una vicenda abbastanza strana. Ecco le parole dell’ex protagonista di Suits. Inutile sottolineare che queste parole, come capita spesso a Meghan, non sono state accolte molto bene in Gran Bretagna.

Direttamente dalla sua residenza californiana, Meghan Markle ha parlato del suo amore per quella casa, immediatamente condiviso con suo marito. Sembra che i Sussex abbiano apprezzato gli interni della casa già in occasione della prima visita. È proprio in quel momento che hanno capito che quella dovesse diventare la loro nuova dimora, dove oggi vivono insieme ai figli Lilibet Diana ed Archie.

Ecco le parole di Meghan: “Mio marito ha notato subito quelle due palme, mi ha detto che la loro base era talmente solida da ricordargli il nostro rapporto. Siamo noi, mi ha detto”. Questo aneddoto è stato raccontato anche ad Archie. Quando il primogenito dei Sussex passa davanti alle palme esclama: “Ciao mamma, ciao papà”. Sembra che in Inghilterra non abbiano compreso le parole sulla casa, come capita ogni volta che si parla della loro residenza in California.