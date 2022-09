Maria De Filippi beffata! Al Grande Fratello Vip 7 arriva la sua creatura!

By

Maria De Filippi beffata da Alfonso Signorini? Al Grande Fratello Vip 7, in partenza il 19 settembre, potrebbe arrivare la sua creatura.

Al Grande Fratello vip 7 che partirà ufficialmente lunedì 19 settembre, giorno in cui sarà presentato anche l’intero cast. Per la prima volta, infatti, quest’anno, non ci sarà la consueta copertina di Tv Sorrisi e Canzoni con tutto il cast. Solo il giorno della prima puntata, Alfonso Signorini svelerà tutti i nomi che varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.

Tra i protagonisti, tuttavia, anche quest’anno potrebbe esserci una creatura di Uomini e Donne. Lo scorso anno, Signorini puntò su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che, poi, si innamorarono ed oggi sono felicemente fidanzati. Per la settima edizione del reality, Signorini potrebbe puntare su un ex tronista molto discusso.

Ex tronista molto discusso al Grande Fratello Vip 7? Le creature di Maria De Filippi stuzzicano Signorini

Chi sarà il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 7 che arriverà direttamente dallo studio di Uomini e Donne? Secondo quanto fa sapere Amedeo Venza, potrebbe essere un ex tronista molto discusso.

“Ho appena saputo che a varcare la porta rossa del GF Vip sarà un tronista molto discusso… avrò la conferma in questi giorni… ma è quasi certo! Pare abbia pure firmato il contratto”, fa sapere Venza attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Chi sarà, dunque, il tronista discusso su cui, pare, Signorini abbia già puntato? “Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono da mondi più disparati, gente poco nota che ha una storia e un background importante che calza a pennello”, ha spiegato Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni.

I nomi, al momento, più caldi sono quelli di Matteo Ranieri, ex fidanzato di Sophie Codegoni e tronista della scorsa stagione di Uomini e Donne che ha scatenato polemiche dopo aver scelto Valeria Cardone con cui la storia non è mai decollata e a cui ha detto addio dopo poche settimane.

Spunta, tuttavia, anche il nome di Daniele Dal Moro, concorrente dell’ultima edizione nip del Grande Fratello vinta da Martina Nasoni e che salì proprio sul trono di Uomini e Donne per poi lasciare il programma poco dopo senza scelta. In attesa di scoprire chi sarà l’ex tronista che varcherà la casa di Cinecittà, i concorrenti attualmente ufficiali sono Giovanni Ciacci, Wilma Goich che arriva in casa dopo il dramma affrontato e Pamela Prati.