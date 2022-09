Test ragionamento provato sulle spie: quanto sei abile?

Nei Test la capacità di ragionamento è tutto: metti in moto il cervello, e supera la sfida del giorno. Si tratta di un rompicapo testato direttamente sulle spie!

L’adrenalina sale alle stelle, la sfida del giorno è degna di un agente segreto come te. Si tratta di un test di ragionamento che sembra aver poco a che fare con delle spie, in realtà è una delle prove che viene somministrata per passare e avere l’incarico! Che aspetti, vuoi diventare una spia? L’obiettivo è rispondere correttamente al quesito, ma non dovrai metterci più di 60 secondi, altrimenti il tentativo è fallito!

La storia del giorno ci porta in un’epoca passata, in quella Medievale, in cui personaggi come mugnai avevano spesso a che fare con animali selvaggi che si introducono dentro il proprio mulino.

Appunto, il protagonista è il mugnaio, che alla fine saresti tu, e stai facendo un controllo nel mulino di tua appartenenza. Finché non trovi qualcosa di strano. Su tre sacchi sparsi nell’ambiente circostante delimitato da quattro angoli, ci sono su ognuno di essi tre gatte con tre cuccioli accoccolati. L’obiettivo, è rispondere correttamente alla consegna.

“Quante gambe ci sono nel mulino?”

Parte il cronometro, i sessanta secondi stanno scorrendo, e la soluzione dovrai darla entro il tempo prestabilito. Alla fine dell’articolo troverai la risposta esatta con la spiegazione.

Test ragionamento, la risposta esatta è semplicissima!

Se sei un amante dei rompicapo, nel nostro sito potrai davvero sbizzarrirti. Ad esempio, se te ne piacciono di articolati e contorti, prova l’ultimo indovinello di logica dell’oggetto da indovinare, è una sfida da non perdere se vuoi migliorare. Di certo, più test affronti, maggiori saranno le possibilità di diventare un solutore esperto. Per quello del giorno, ti sveliamo la soluzione.

Ti sei lasciato abbindolare dalla storiella delle gatte e del mugnaio, oppure hai subito individuato il tranello che abbiamo magistralmente architettato per te?

Quando ci sono storie così fantasiose e ricche di dettagli, è proprio in questi che devi andare a cercare la risposta, la quale a sua volta è nella consegna!

Nel rompicapo ti viene chiesto quante gambe ci sono in tutto, riferendosi alla scena raccontata. Alla fin dei conti, essendoci solo un umano nel mulino, il mugnaio, cioè tu: quanti arti pensi che ci sarebbero stati se non due? La risposta esatta è: due gambe!

Affronta un altro imperdibile test, prova un enigma visivo: trova il lecca-lecca in mezzo ai gelati, è imperdibile. Nel frattempo, noi continuiamo a studiare a fondo nuovi giochini da proporti, ci vediamo ai prossimi.