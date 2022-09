Test della donna: scegli l’immagine che preferisci e scopri chi sei

Scopri che donna sei con questo semplice test!

Sei arrivata ad un punto in cui non ti riconosci più? Allora sei nel posto giusto! Innanzitutto ti vogliamo dire che è normale farsi delle domande e non avere risposte. Nessuno di noi nasce imparato e, purtroppo, la vita ci mette continuamente a dura prova.

Oggi, però, vogliamo aiutarti con il test della donna. Ti basterà fare una semplice scelta e potrai finalmente capire di che pasta sei fatta.

Valutiamo insieme le varie possibilità!

Test: scegli una donna e scopri chi sei

In questo test della donna ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli quella in cui più ti riconosci e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire chi sei veramente.

Divertiti anche con il test della corona, ma prima conosciamoci a fondo!

1) Tenace e spontanea con la testa tra le nuvole

Tu ami stare al centro dell’attenzione e non dici mai di no a delle nuove sfide. Odi le regole e soprattutto le imposizioni. Tu sei il capo di te stessa.

Vuoi sentirti libera e lotti per ciò. Non credi di avere dei limiti e per questo ti metti sempre alla prova. Non ti piacciono i compromessi, perché tu vuoi essere l’unica padrona del tuo destino.

2) Idealista, creativa e istintiva

Non segui la testa, ma dai ascolto solo al tuo istinto. Vivi la vita di pancia e desideri provare ogni giorno emozioni nuove e travolgenti.

Ami sperimentare ed, in particolar modo, amare. I tuoi sentimenti guidano la tua vita e dai poco ascolto ai consigli.

Sei anche un’ottima amica, una persona su cui fare sempre affidamento.

3) Provocante, anticonformista e sensuale

Che dire, sei totalmente invidiabile! Tu vivi la vita a ritmi ferrati e movimentati. Odi la routine e provare noia.

Ti piace prendere l’iniziativa in tutti gli ambiti e ami fare nuove conoscenze. Sei una persona che stupisce, conquista e affascina anche con un solo sorriso.

4) Realista, affidabile e conscia delle tue potenzialità

Tu non credi nel destino. Tutto quello che è accaduto nella tua vita e che dovrà ancora arrivare dipende solamente da te stessa.

Ami lavorare sodo per raggiungere i tuoi obbiettivi. Hai voglia di dimostrare chi sei e cerchi in continuazione la perfezione. Non ti fermerai finché non l’avrai raggiunta.

5) Dolce, sensibile e romantica

Sei una persona molto tranquilla, ma anche gioiosa, taciturna, ma grintosa. Sei tutto e nulla, ma ciò in cui credi di più è la famiglia e i valori che ti hanno insegnato.

Prova anche il test delle qualità.

Sai chi sei e ti capisci benissimo. Conosci i tuoi limiti, pregi e difetti. Vivi in funzione dell’amore e dell’amicizia. Odi estremamente la frivolezza.

6) Ottimista, coinvolgente e sensuale

Ciò che ti interessa di più è il tuo aspetto esteriore. Vuoi essere sempre perfetta, perché per te l’abito fa il monaco. Credi che il tuo aspetto fisico sia il tuo biglietto da visita.

Hai un sacco di idee geniali e sei anche molto brava nel tuo lavoro. Hai tante passioni e vivi per provare sentimenti nuovi. Non credi che il sesso sia un tabù, ma piuttosto ti piace essere molto sensuale per il tuo partner. Ti riesce molto bene, perché hai tanto fascino