Elodie sgancia bomba su Andrea Iannone: fuori la verità sul loro rapporto

Elodie sta facendo letteralmente impazzire tutti: il suo cuore non sta mai fermo! L’ultima verità sul rapporto con Andrea Iannone spiazza e lascia senza parole.

Elodie è la cantante del momento, amata e apprezzata da fan e colleghi, sta cavalcando l’onda del meritato successo. Si butta in nuove avventure professionali, ottenendo consensi dalla critica per i suoi ultimi progetti, ma è anche la sfera amorosa a dargli delle novità. Si è molto chiacchierato del suo flirt con Andrea Iannone, e oggi rivela come stanno davvero le cose.

Il successo è più che meritato, e il Festival del Cinema di Venezia 2022 ha accolto a braccia aperte Elodie. Appunto, non è soltanto una cantante dalle doti canore notevoli, ed una donna di una bellezza disarmante, infatti è una modella ricercata, ma ha anche dimostrato capacità attoriali latenti.

Recita nel ruolo di protagonista, Marilena, nella pellicola drammatica intitolata: Ti mangio il cuore.

Un’artista che sta crescendo in maniera repentina. Non è una professionista nella recitazione, ma sta imparando e ce la sta mettendo tutta. Così, tra un progetto e l’altro, il tempo per l’amore non è poi così tanto.

Su Andrea Iannone si è parlato molto, anche perché nessuno avrebbe mai immaginato questo avvicinamento dopo la dichiarazione su Marracash. Così, l’artista fa chiarezza, e svela la verità celata nel suo cuore.

Elodie e Andrea Iannone, ecco la verità sul flirt

Non è la prima volta che si fa riferimento al rapporto tra i due. In seguito, al colpo di scena che ha fatto impazzire tutti i giornali, i due vip non si sono ancora mostrati insieme, ma c’è qualche dettaglio che Elodie ci tiene molto a far sapere ai fan che la seguono. Così, confessa tutto quello che c’è da sapere, e spiazza ancora una volta.

La freccia di Cupido è scoccata, oppure siamo nel bel mezzo di un’incomprensione che ha creato una falla nel mondo del gossip?

La cantante ha da poco rivelato che l’ex fidanzato, il King del rap Marracash “è stato, è, e sarà per sempre il suo più grande amore”, allora sorge spontaneo chiedersi: e le altre relazioni?

E’ proprio con questa prima confessione che Elodie svia i fan dall’intromettersi nella sua privacy, ma le Instagram stories e gli scatti dei paparazzi parlano chiaro, c’è in corso un flirt non dichiarato con il pilota.

Allora, in seguito agli ultimi eventi che l’hanno vista protagonista, arriva la bomba che conferma il flirt, ma svela anche le sue reali intenzioni. Ecco le parole della diretta interessata:

“È una persona che mi piace. Ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne.”

Quindi, non vuole dar adito alle chiacchiere sul suo conto, ma non nega assolutamente il vivo interesse che ha nei suoi confronti. Ci va piano prima di parlare di una “frequentazione al 100%”, ma la miccia è accesa!

Dopo la sfilata al Festival del Cinema di Venezia in cui ha incantato tutti, le news su Elodie continuano a tenere i fan con il fiato sospeso.