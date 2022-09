Test: qual è il tuo sport ideale? Scegli una corona e lo scoprirai

Credi che il tuo sport preferito sia anche quello ideale per te? Scoprilo grazie al test delle corone: scegline una e lasciati guidare dall’istinto

Credi di conoscere il tuo sport ideale? Forse ci sono degli sport che ti piacciono, ma qual è quello perfetto in base alla tua personalità? Per scoprirlo ti basterà scegliere una delle tre corone che vedi nell’immagine in basso. Segui il tuo istinto, non pensarci troppo, fai la tua scelta e potresti scoprire alcuni aspetti del tuo carattere dei quali non eri ancora a conoscenza, forse perché si tratta dei difetti!

Se hai scelto una delle tre corone, non ti resta che scorrere il testo verso il basso e scoprire qual è il profilo abbinato alla tua corona preferita. Ad ogni profilo corrisponde una personalità diversa, vediamo qual è la tua! È importante sottolineare che questo test non ha alcuna validità scientifica e che si tratta di un semplice passatempo che vogliamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ecco i profili del test.

I profili del test