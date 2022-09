Alfonso Signorini prima dell’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip ha svelato una scomoda verità su cosa lo infastidiva ed andava cambiato ad ogni costo.

Alfonso Signorini, in occasione del lancio della settima edizione del GF Vip, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni rivelando che cosa dovrebbe aspettarsi il pubblico del piccolo schermo durante l’inizio di questa nuova stagione.

Ovviamente tra una chiacchierata e l’altra, il conduttore si è levato qualche sassolino dalla scarpa ed ha ammesso per la prima volta che cosa lo ha infastidito della passata edizione. Edizione che almeno per il momento resta la più lunga della storia anche se questa che sta per debuttare sembrerebbe avere tutte le intenzioni di voler battere ogni record possibile e immaginabile.

Alfonso Signorini prima del GF Vip ha svelato tutta la verità ammettendo che cosa lo ha infastidito in precedenza ed ovviamente c’entrano le sue due ex pupille Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe.

GF Vip: Alfonso Signorini rompe il silenzio su Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini, che è sceso a patti con Pamela Prati per il Grande Fratello Vip, ha rivelato che nonostante amasse le sue due opinioniste, non amava la tensione che si era creata tra di loro in quanto si ripercuoteva anche su di lui e questo non faceva di certo bene allo spirito del programma.

“La loro rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me“ ha ammesso il direttore di Chi senza troppi giri di parole rivelando che in un primo momento il tutto lo divertiva ma poi ha iniziato a sentirne il peso e l’atmosfera era tutt’altro che divertente. “E alla lunga mi infastidiva. Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo” ha poi concluso rivelando il motivo per cui ha voluto la cantante in studio al suo fianco.

Alfonso Signorini ha vuotato il sacco prima del Grande Fratello Vip, sperando che quest’anno in studio l’atmosfera sia decisamente più leggera e godibile rispetto allo scorso anno dove volevano scintille tra le due opinioniste.