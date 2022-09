Curiosità: perché tutto ricomincia sempre nel mese di settembre?

Sai perché tutto riprende a settembre? Il primo del mese è il reale capodanno per milioni di persone. Per quale motivo? Ecco tutta la verità

Hai mai notato che tutto ricomincia a settembre? I palinsesti televisivi, durante l’estate, sono stracolmi di repliche e di trasmissioni più leggere. Durante l’estate vediamo tantissimi format pensati proprio per questa stagione, i quali lasciano spazio a quelli originali a partire dal mese di settembre. È come se ci fosse una televisione light e un’altra definitiva, ma perché accade tutto questo?

Perché a settembre ricomincia la scuola, quasi tutti i campionati professionistici (alcuni partono ad agosto, altri addirittura ad ottobre ma quasi tutti iniziano in questo mese) e la maggior parte dei progetti? Cosa ha di così speciale il mese di settembre per essere un punto di riferimento per milioni di persone? Questa domanda è molto diffusa in giro per il web e oggi proveremo a fornire una risposta chiara e corretta.

Settembre è il mese del vero capodanno?

Sai perché tutto ricomincia a settembre? Non parliamo soltanto della scuola ma anche di tutti i nuovi progetti di una persona o di un’azienda. Per quale motivo? Una delle principali motivazioni è sicuramente legata alle vacanze estive, solitamente godute nel mese di agosto. Tutto ricomincia dopo le vacanze, quindi a settembre. Ma non è l’unico motivo, ce ne sono altri che potresti non aspettarti.

Hai mai sentito la frase “se ne parla a settembre”? Questa frase viene pronunciata da chi rimanda ad un periodo lontano (ma non troppo) un progetto che non vuole intraprendere in quel momento. Si tratta di un timore che tante persone hanno, in qualsiasi contesto. Settembre, proprio perché arriva dopo le ferie estive, è quel momento dell’anno durante il quale si riprendono moltissime attività lasciate in sospeso in estate e durante la primavera.

Infine, il mese di settembre rappresenta da sempre un periodo sicuro. Tanti film lasciano immaginare questo periodo come quello giusto per intraprendere nuovi progetti o avventure, ecco perché spesso ricomincia tutto a settembre. Non bisogna dimenticare nemmeno la questione economica: in estate, milioni di cittadini si allontanano dalla città e sono meno disponibili per l’acquisto di qualsiasi genere di prodotto. Meglio rimandare a settembre.