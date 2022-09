Giulia Salemi rompe tutti i record: sarà la prima nella storia a farlo!

Giulia Salemi ha rotto ogni record. Nessuna è riuscita dove è arrivata a lei: è la prima nella storia a fare una cosa del genere.

Giulia Salemi ha preso per ben due volte al Grande Fratello Vip. La prima quando al timone del progetto c’era ancora Ilary Blasi, la seconda, quella più recente, che ha visto Alfonso Signorini nel ruolo di conduttore. In questo caso l’esperienza è andata più che bene in quanto non solo ha trovato l’amore al fianco di Pierpaolo Pretelli ma anche una certa popolarità tra gli utenti della rete.

Giulia però non si è fermata al successo, ma si è impegnata affinché possa diventare una futura professionista del piccolo schermo degli italiani e i frutti del duro lavoro sembrano essere finalmente arrivati in quanto Alfonso Signorini, intervistato dai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha annunciato il record infranto da Giulia Salemi in quanto mai nessuno c’era mai riuscito prima nella casa più spiata d’Italia.

Giulia Salemi rompe ogni record al GF Vip: il nuovo ruolo strega i fan

Giulia Salemi, ormai è ufficiale, entrerà di nuovo a far parte del cast della casa più spiata d’Italia, dove la produzione è scesa a patti con Pamela Prati, e no questa vuole non in veste di concorrente ma in un ruolo che mai nessuno, e in particolar modo un ex concorrente, ha mai svolto all’interno del GF Vip.

“La fidanzata di Pierpaolo Pretelli sarà in studio e seguirà i commenti social e narrerà le tendenze ‘live’ in puntata…” ha annunciato il conduttore che ha rivoluto la sua ex concorrente ancora una volta al suo fianco pensando ad un ruolo appositamente per lei. Un ruolo che sembra calzarle a pennello considerando che la sua professione si svolge principalmente sui social e siamo sicuri che grazie alla sua innata simpatia sarà in grado di portare al termine il tutto.

In quest’avventura, tra l’altro, non è sarà da sola perché anche Pierpaolo Pretelli tornerà a lavorare per la casa più spiata d’Italia in quanto insieme a Soleil Sorge condurrà il GF Vip party che va in onda poco prima della diretta in prima serata su canale 5.