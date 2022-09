Il Paradiso della signore 7, partenza amara per la soap: la scelta della Rai

By

Il Paradiso delle Signore 7 va in onda da lunedì 12 settembre, ma per i fan arriva una brutta notizia. La scelta della Rai fa discutere.

Il Paradiso delle Signore sta per riaprire i battenti con le puntate inedite della settima stagione. Da lunedì 12 settembre, infatti, torna ufficialmente in onda la soap opera italiana dopo le repliche trasmesse per tutta l’estate. Un appuntamento attesissimo dai fan che, tuttavia, sono rimasti spiazzati dalla scelta della Rai.

Nella scorsa stagione televisiva, Il Paradiso delle Signore ha avuto un grandissimo successo garantendo a Raiuno ascolti importanti con cui ha spesso vinto la gara degli ascolti con la concorrenza. Motivo per cui i fan erano pronti a scommettere sulla scelta della Rai di concedere maggiore spazio alle vicende della soap. E, invece, la scelta di Raiuno non va in tale direzione.

Il Paradiso delle Signore 7, l’ultima scelta della Rai e colpi di scena in arrivo

Esattamente come accadeva nella scorsa stagione, anche quest’anno, le puntate de Il Paradiso delle Signore saranno trasmesse subito dopo il quotidiano appuntamento con Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e in onda, dal lunedì al venerdì, alle 14 e ai cui microfoni di è anche raccontata Rosalinda Celentano lasciandosi andare a dichiarazioni inedite sul rapporto con papà Adriano.

Tuttavia, se lo scorso anno, Il Paradiso delle Signore veniva trasmesso alle 15.55, quest’anno, le puntate della settima stagione, inizieranno con dieci minuti di ritardo. L’appuntamento, dunque, è dal lunedì al venerdì alle 16.05. La soap, poi, alle 16.55 lascerà spazio al Tg1 e, successivamente, a La vita in diretta.

Chi pensava, dunque, che la soap potesse avere più spazio nella programmazione quotidiana di Raiuno si sbagliava, ma cosa accadrà nelle nuove puntate? La nuova co-proprietaria del magazzino, sin dall’inizio, darà del filo da torcere a tutti, soprattutto ad Agnese che, stanca della situazione, deciderà di lasciare tutto e rassegnerà le proprie dimissioni. Anche Flora Ravasi capirà di essere vittima di Adelaide e penserà di lasciare il lavoro.

Andrà finalmente tutto a gonfie vele per Marco e Stefania che cominceranno ad organizzare il fidanzamento vivendosi totalmente il loro amore.