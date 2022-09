Conduttore e Direttore affermato, Alfonso Signorini non smette di stupire. Si lascia andare ad una confessione “spiazzante”, la sua vita è cambiata per sempre.

Il pubblico pende dalle sue labbra, i vip lo temono quando conosce un segreto, e la Redazione di Chi Magazine non potrebbe esistere senza la sua persona: Alfonso Signorini è inarrestabile! Cavalca l’onda del successo frutto del suo intenso lavoro, ma dietro un uomo così impegnato, c’è anche un animo turbolento. La confessione intima e personale da poco rilasciata è una verità assolutamente inedita che stravolgerà tutto.

Una verità che ha a che fare anche con il passato del presentatore, perché si fa un passo indietro nel tempo fino a 18 anni fa. Quando accadde un evento che lo colpì nel profondo e cambiò per sempre la sua vita. Insomma, non si tratta di “spiccioli”, ma di un cambiamento senza precedenti.

Così, senza dare adito agli altri di chiacchierare per conto suo, anticipa le malelingue e confessa la sconvolgente verità. D’altronde che aspettarsi dal guru del gossip? L’aspetto più scioccante è la motivazione che ha causato tutto, e la confessa lui stesso.

Signorini è incontenibile: rivela un segreto intimo!

Signorini è un professionista nel mondo dell’intrattenimento, conosce il fatto suo, soprattutto sa come muoversi anche nella conduzione grazie ai formidabili consigli datigli dalla sua amica e collega Queen Mary di Mediaset. Al di là di questa ultima chicca però, non è l’unica confessione fatta di recente. Infatti, c’è un segreto che il conduttore ha nascosto per un po’ e che adesso non riesce più a tenere per sé, e che sarebbe la ragione del cambiamento.

Chiacchierone sulle vicende personali degli altri che riesce sempre a piazzare in prima pagina, si comporta allo stesso modo sulla verità che lo riguarda personalmente. Anche Alfonso Signorini ha a che fare con questioni di cuore, ma questa volta non è lui a soffrire.

Il Direttore di Chi Magazine confessa quanto è stata importante la relazione con Paolo Galimberti, e ne parla al passato perché adesso nel suo presente, è finita per sempre. Sono passati ben 18 anni dall’inizio di tutto, dal loro incontro e dalle tante avventure insieme, ma adesso è diverso. Torna single, ma con una sconvolgente rivelazione.

Galimberti è stato un Senatore di Forza Italia, un volto con un certo peso per il nostro Paese. Al di là del ruoli, al cuore non si comanda e quello di Signorini batte per una persona speciale, un altro uomo!

Prima che lo facciano altri, rivela anche che potrebbe essere un volto conosciuto. Insomma, Alfonso nazionale svela una verità che lascia tutti senza parole. Ecco la confessione integrale:

“Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene. Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”.

Insomma, c’è una persona che gli fa battere il cuore, e poco prima dell’inizio del GF Vip, Signorini decide di scagliare la freccia con tutto l’arco alla sua nuova fiamma!