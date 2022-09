Test dell’inganno: scegli un’immagine e scopri se ti riescono a manipolare

Scegli un’immagine e scopri se le persone ti tendono in inganno con questo semplice test

I nostri movimenti e azioni rivelano molto di noi. I movimenti del viso e del corpo possono trarre in inganno e rivelare qualcosa di totalmente diverso rispetto a ciò che l’altra persona ci sta dicendo.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test dell’inganno. Scopri se hai una personalità forte o se ti lasci manipolare facilmente. Ti basterà fare una semplice scelta e scoprirai chi sei veramente.

Scopriamo il test insieme

Test: scegli un’immagine e scopri se caschi nell’inganno

In questo test dell’inganno ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli quella che ti ispira meno fiducia e leggi la risposta corrispondente all’immagine scelta.

Scopri se sei ingenuo o riesci a capire quando qualcuno ti sta manipolando.

Prova anche il test della zucca, ma prima conosciamoci

1) Uno

Senti come la sensazione che questa persona non te la stia raccontando del tutto giusta. Devi sapere che quando qualcuno si tocca un orecchio mentre parla con te, sta nascondendo la verità.

Tu hai la capacità di capire chi ti sta prendendo in giro, ma talvolta lasci stare finendo per fare la figura dell’ingenuo.

2) Due

Tu hai capito perfettamente che hai di fronte a te un bugiardo. E’ palese per il fatto che il tuo interlocutore si copre la bocca mentre ti sta parlando. Ha qualcosa da nascondere, non ci sono dubbi.

Non ti fai prendere in giro facilmente e sai benissimo riconoscere un impostore. Tu lotti sempre per la verità.

3) Tre

Hai capito da subito che la tua scelta non sta mentendo. Lo si capisce dal fatto che tiene le mani in vista e queste sono aperte verso di te.

E’ un segnale che ci svela che è una persona sincera e probabilmente odia anche le bugie. Non è facile mentirti, perché sei un tipo sveglio.

Prova anche il test della corona.

4) Quattro

Ahia, questa scelta è la più difficile. Ti sei trovato di fronte a questa persona e senti come la sensazione che questa stia analizzando ogni tua parole.

E’ evidente che sia una persona sincera, perché ha la mano sul mento. Ciò ci rivela che è un animo buono.

Diciamo che non sei il più astuto, ma riesci a distinguere chi è dolce da chi è cattivo