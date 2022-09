Mara Venier mette alle strette la Rai: svelata la condizione del rinnovo

Mara Venier ha messo alle stretta la Rai: ecco svelata la condizione che ha richiesto all’azienda pubblica per il rinnovo a Domenica In.

Mara Venier è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca di Domenica In. La zia più amata d’Italia è tornata per condurre la quarta edizione consecutiva dello show, dopo il suo ritorno in Rai che ha segnato il record di ascolti per l’azienda pubblica e la sconfitta del dominio dursiano che regnava indisturbata nella domenica pomeriggio di canale 5 prima che Berlusconi scegliesse di passare la palla a Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

La conduttrice, prima dell’inizio di questa nuova stagione, intervistata dai microfoni di Gente, ha rivelato però che, nonostante il grande successo ottenuto di cui all’epoca non poteva immaginarne i risultati (per questo ha proseguito con le edizioni successive), ha scelto di ritornare in Rai ad una condizione con la proprietà, senza la quale non sarebbe tornata al timone del progetto.

Domenica In: Mara Venier svela la condizione per cui ha scelto di tornare in Rai

Mara Venier, che di recente ha svelato una verità agghiacciante, ha rivelato che quanto tempo fa il direttore Rai l’ha richiamata per Domenica In lei ha accettato soltanto ad una condizione. Condizione che sembrerebbe essere stata accolta alla grande e che fin da subito ha dato i frutti sperati:

“Quando mi hanno richiamata a Domenica In (dopo uno stop di quattro anni, ndr)” ha raccontato la zia più amata d’Italia durante il corso dell’intervista. “Ho accetto con la garanzia di avere libertà” ha ammesso, in modo tale da poter sentire di nuovo a pieno sua una trasmissione che durante il corso degli anni, da quando aveva lasciato, aveva poi cambiato la sua pelle.

“Quest’anno cercherò di dare più spazio alle storie di quotidianità“ ha poi proseguito, rivelando le novità che ha visto per questa prossima edizione di Domenica In. “Voglio spiegare ciò che accade, ciò che mi colpisce. Affrontare i fatti di cronaca può servire da messaggio per tutti” ha poi concluso, spiegando questa nuova esigenza che ha voluto apportare rispetto al puro intrattenimento proposto qualche tempo fa.