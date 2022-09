Curiosità: sai da dove deriva il modo di dire “per filo e per segno”?

By

Sai cosa vuol dire “per filo e per segno”? E sai da dove viene questo modo di dire? La risposta ti lascerà sicuramente senza parole

Alcuni modi di dire sono molto divertenti perché hanno un significato che non ha nulla a che vedere con quello che hai appena finito di leggere, almeno all’apparenza. Queste espressioni hanno delle radici che spesso vengono dal passato e a volte capita di imbattersi in storie molto curiose e particolari. Qual è il tuo modo di dire preferito? Speriamo che quello che ti proporremo oggi possa piacerti perché questa storia è davvero sconcertante.

Hai presente il significato dell’espressione “per filo e per segno”? L’hai mai utilizzata o sentita dire da qualcuno? È molto probabile che tu abbia già ascoltato questo modo di dire perché, pur arrivando da molto lontano, è ancora molto utilizzato nella nostra lingua. Sei curioso di conoscere l’origine di questo modo di dire? Scorri il testo verso il basso e scoprirai da dove viene.

Per filo e per segno, cosa vuol dire e qual è la sua origine

“Per filo e per segno” è un’espressione che viene utilizzata ogni giorno da migliaia di italiani. Il significato di questa frase indica dei lavori effettuati con una certa precisione. Se fai qualcosa prendendoti cura di tutto nei minimi dettagli, allora l’hai fatta “per filo e per segno”. Ma da dove viene questo modo di dire? Perché, per indicare qualcosa di particolarmente preciso, si usa proprio questa espressione?

La risposta è curiosa e riguarda la natura. Sai chi sono i segantini? Si tratta di coloro che in passato tagliavano i tronchi degli alberi e usavano delle seghe. Insieme agli imbianchini, avevano l’abitudine di bagnare una corda coperta da vernice colorata, per poi poggiarla ad un muro o alla base di un albero, detta comunemente trono. Poi effettuavano un’azione molto delicata.

Lasciavano improvvisamente andare un’estremità attraverso un colpo secco, lasciando l’impronta che evidenziava la linea da seguire per imbiancare o tagliare. È proprio per questo motivo che si utilizza l’espressione “per filo e per segno”, perché il segno che veniva ricavato sulla carta era il frutto di un lavoro molto preciso, dettagliato e maniacale. Lo sapevi?