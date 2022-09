Pamela Prati colpita e affondata prima del GF Vip: l’attacco è pesantissimo!

Pamela Prati prima dell’inizio del Grande Fratello Vip è stata colpita ad affondata dall’ex volto della tv. L’attacco è pesantissimo!

Pamela Prati è stata confermata come terza concorrente ufficiale della settima edizione del GF Vip. Un ritorno il suo non solo nella casa più spiata d’Italia ma anche sul piccolo schermo degli italiani, considerato che non ha preso parte a diversi progetti televisivi dopo che è stata coinvolta all’interno del caso Mark Caltagirone. Caso che verrà trattato durante il corso della sua permanenza, nonostante lei abbia denunciato Mediaset e Barbara d’Urso per averne ampiamente parlato al suo tempo.

Ora prima della partenza del reality show di canale 5, Pamela Prati è stata colpita e affondata da Karina Cascella che tempo fa aveva fatto le sue scuse alla showgirl per poi cambiare idea con il passare del tempo. Ecco per quale motivo.

Karina Cascella affossa Pamela Prati prima del GF Vip: “Non ne possiamo parlare!”

Karina Cascella ha ammesso che in un primo momento, dopo averla attaccata, aveva fatto le sue scuse a Pamela Prati ma con il senno di poi ha cambiato idea in quanto lei si era semplicemente limitata, durante l’esperienza a Live Non è la d’Urso, a fare il suo lavoro senza utilizzare toni offensivi ed ora non comprende come mai la showgirl abbia scelto di riparlarne nella casa del Grande Fratello Vip, dove Alfonso Signorini ha ricevuto il no che fa più male, ma chi ha affrontato l’argomento in passato ha dovuto fare i conti con le denunce (denunce che sembrerebbero essere state ritirate in vista della partecipazione al programma tv).

“Noi non ne possiamo parlare, fate attenzione“ ha fatto notare l’ex opinionista di Barbara d’Urso sul suo profilo Instagram. “Tu sei protagonista di una vicenda, tu ne parli, tu scegli di partecipare al Grande Fratello Vip dove si parlerà di questa cosa, però se qualcuno ne parla, non si può parlare“ ha poi proseguito facendo notare che sarà inevitabile non parlare dell’argomento se verrà affrontato durante il corso della prima serata di canale 5. “Io dico e dirò quello che penso, semplicemente. E’ molto bello sentirsi liberi. Io lo sono sempre stata” ha poi concluso affossando Pamela Prati prima del Grande Fratello Vip.