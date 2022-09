Addio alla Regina Elisabetta: il discorso del figlio Carlo e la decisione social

Il discorso del figlio Carlo e la decisione social dopo l’addio della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta ci ha lasciato dopo 96 anni di vita e 70 di regno. L’Inghilterra è in lutto per la triste notizia e anche a Buckingham Palace gli umori sono a terra.

Con la morte della Regina, molte burocrazie sono da sistemare, ma un velo di tristezza colpisce la famiglia reale. Suo figlio Carlo ci tiene a ricordare sua madre con un discorso da brividi, ma anche il popolo inglese ha preso una decisione in onore alla donna scomparsa.

Vediamo insieme di cosa si tratta

Il discorso del figlio Carlo e la decisone social dopo l’addio della Regina Elisabetta

Con la scomparsa della Regina Elisabetta finisce un grande regno durato per ben 70 anni. La donna ha creato molto scompiglio con alcune sue scelte, ma è anche riuscita a conquistare i cuori di tutto il mondo.

Il più triste a palazzo è Carlo, il figlio della Regina. Sarà proprio lui a prendere il suo posto sotto il nome di Re Carlo III, mentre spunta il brutto presagio.

In questo momento però è triste per la scomparsa di sua madre e ci tiene a scriverle un messaggio. Sul sito ufficiale della famiglia reale, Carlo dedica un discorso d’amore alla Regina Elisabetta.

“La morte della mia amata madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di enorme tristezza, per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la morte di una sovrana, e di una madre, tanto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il Commonwealth, e da innumerevoli persone, in tutto il mondo” scrive Re Carlo III e continua propositivo: “Durante questo periodo di lutto, e di cambiamento, io e la mia famiglia avremo il sostegno che deriverà dalla consapevolezza del rispetto, e dal profondo affetto, che ha sempre circondato la Regina“.

Oltre a Carlo, anche il popolo inglese piange la morte della loro amata Queen. Per questo motivo, uomini e donne prendono una grande decisione: faranno un black out dei social media pubblici.

Questa decisione arriva direttamente dal sito di Buckingham Palace e questa operazione viene chiamata London Bridge.

Il sito adesso è tutto nero e l’unica dichiarazione che si può leggere è quella della scomparsa della Regina Elisabetta II. Anche le fonti del governo e tutte le pagina inglese avranno un banner nero.

Tutto tace per la morte della sovrana e tra dieci giorni si svolgerà il funerale.

Viene fatto tutto in onore della Regina Elisabetta: sia il discorso di Carlo che la decisione social presa dal popolo inglese. Impossibile dimenticare i 70 anni di regno della sovrana