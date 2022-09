Vuoi farti un giro per l’Italia e hai bisogno di un sostegno economico? Il bonus vacanze valido per il 2022-2023 è la soluzione che fa al caso tuo.

Viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio è un’eccellente possibilità per rilassarsi e fare nuove esperienze. Che si tratti di farlo da soli o in compagnia, per il bonus vacanze 2022 ha studiato il piano adatto ad ogni esigenza. Scopri nello specifico di cosa si tratta e come puoi ottenerlo, soprattutto in vista del fatto che non avrai bisogno di ISEE.

Dal 5 settembre è possibile far richiesta del Bonus vacanze 2022, soprattutto perché è valido fino al 2023. Per chi è pronto a viaggiare e preferisce partire dal mese autunnale, quando persiste un clima mite e fresco, e si desidera assistere agli eventi tipici del periodo, questa è una soluzione perfetta.

Anche perché i vantaggi si estendono anche durante l’inverno, esplorare nuovi luoghi nel periodo che precede il Natale è davvero magico.

In questa guida, ti illustriamo come fare, e soprattutto cosa occorre fare visto che non è necessario l’ISEE.

Bonus vacanze 2022, consigli pratici per ottenerlo

Sono diverse le soluzioni studiate e poste in essere dal Governo per sostenere la crisi del momento. Tra i tanti sussidi c’è anche il bonus psicologo 2022 per sostenere le spese, ma anche tanti altri rimedi fatti a posta per il periodo in corso. Così, per garantire un aiuto per viaggiare e il relax necessario, parte questa nuova iniziativa che non puoi lasciarti scappare: è una proposta allettante che ti farà risparmiare non pochi soldi.

Innanzitutto, abbiamo già ribadito più volte che non sarà necessario presentare l’ISEE. Allora, ci si domanda: come si fa richiesta del suddetto bonus?

Per prima cosa bisogna sapere che il bonus consiste in un voucher dal valore di 450 euro che può essere speso nelle strutture convenzionate e aderenti l’iniziativa. Questo può essere esteso anche a settori culturali, quindi in visite e mostre del luogo scelto, sempre se convenzionati, e per centri benessere come SPA.

Tutti i bonus vengono erogati dal portale Visit Piemonte con la scadenza di domanda entro il 30 giugno 2023. Anche la Regione Lazio ne eroga uno del valore di 900 euro, ma il termine per fare domanda è a Novembre del 2022.

Si può spendere per coppia un massimo di 300 euro per minimo quattro giorni di sosta in una delle strutture convenzionate. Altrimenti, se si tratta di una stanza singola il valore si dimezza a 150, in ogni caso è un ottimo beneficio.

Visitare luoghi di cultura o passare una giornata di relax alle terme non è mai stato così vantaggioso!