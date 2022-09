Verissimo, Silvia Toffanin parte con il botto: in studio ci sarà proprio Lei!

By

Nello studio di Verissimo ci sarà proprio Lei! Silvia Toffanin parte con il botto

Silvia Toffanin sta per tornare con il suo programma intitolato Verissimo. Le vacanze estive sono state lunghe e anche ricche di gossip e la moglie di Piersilvio Berlusconi non vede l’ora di intervistare i protagonisti dei rumors.

Anche quest’anno Silvia sarà in onda con un doppio appuntamento. Visto gli ascolti dell’anno scorso, la Toffanin si è guadagnata tanta notorietà e vuole sorprendere tutti con i suoi ospiti.

Infatti, non mancherà Lei nella sua prima puntata, ma scopriamo insieme questo riinizio col botto!

Nello studio di Verissimo ci sarà proprio Lei! Silvia Toffanin parte con il botto

Il 17 settembre 2022 potremmo ricontrare la nostra amata Silvia Toffanin alla conduzione del suo programma Verissimo.

Mediaset ha puntato molto su di lei riconfermando per il secondo anno di fila un doppio appuntamento settimanale che sarà messo in onda il sabato e la domenica.

Silvia ha l’obbiettivo di invitare volti italiani del gossip e non solo. Vuole raccontare le loro vite, i momenti peggiori e migliori della loro carriera e ha intenzione di rispondere ad alcune domande che i suoi telespettatori si sono posti durante quest’estate.

Il gossip che ha fatto più rumore è sicuramente quello della separazione improvvisa tra Francesco Totti e Ilary Blasi, mentre un fan smonta l’intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo.

Sappiamo benissimo che quest’ultima e la Toffanin sono molto amiche. Entrambe si sono conosciute quando erano giovanissime e hanno iniziato la loro carriera insieme.

Per questo motivo, tutti si aspettano una intervista alla Blasi durante la prima puntata di Verissimo. Questo sarebbe un ottimo successo per il programma e avremmo finalmente delle risposto in merito alla separazione con l’ex capitano della Roma.

Purtroppo dobbiamo ancora sperare. Secondo alcune indiscrezioni, ad Ilary è stato proibito presentarsi nel format della sua amica. Ci sono troppi cavilli burocratici ancora da sistemare e la Blasi potrebbe ottenere una pena in Tribunale se si dovesse presentare a Verissimo.

Ma non disperiamoci! Nella prima puntata del programma che parte col botto incontreremo Sonia Bruganelli e Orietta Berti, le due opinioniste del Grande Fratello Vip 7 che inizierà il 19 settembre.

Le due donne sveleranno le loro sensazioni e paure in merito alla nuova edizione anche se ancora il futuro cast non è del tutto noto, mentre Barù smonta Jessica Selassié a Verissimo.

Silvia Toffanin è pronta a partire con il botto a Verissimo. Ancora non sapremo niente della situazione che vede Ilary Blasi e Totti in mezzo ad un turbinio di notizie e scoop dell’ultimo momento, ma con l’attesa scopriremo tutto