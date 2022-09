Elodie, che spettacolo bollente sul palco: mini slip e fondoschiena in vista

By

Elodie spettacolare sul palco: nuovo look, vestito trasparente, mini slip e fondoschiena in mostra. Pubblico in fibrillazione.

Elodie non smette di stupire e sul palco si è presentata con un look mozzafiato che ha fatto arrossire non solo Rkomi con cui ha duettato, ma anche tutto il pubblico presente all’Arena di Verona, rimasto senza parole di fronte all’innegabile bellezza della cantante la cui carriera è decollata definitivamente.

Bellissima, con un nuovo look che la rende ancora più sensuale, sul palco dei Tim Music Awards 2022 che si sono svolti nella cornice mozzafiato dell’Arena di Verona, Elodie si è presentata con un outfit che ha messo totalmente in evidenza le sue forme perfette e da capogiro.

Elodie, bellezza mozzafiato: fisico da urlo con l’outfit trasparente, pubblico in visibilio

Elodie, sul palco dell’Arena di Verona, si è presentata con una gonna longuette e un top con collo alto, tutto rigorosamente trasparente. Sotto, la cantante ha indossato un completo intimo total black con reggiseno e slip che le ha lasciato scoperto il fondoschiena mandando in tilt il pubblico ogni volta che si muoveva sul palco.

Elodie ha completato il look con dei tacchi vertiginosi e un trucco che ha evidenziato i lineamenti del viso incorniciato da dei capelli scuri con un taglio medlo-lungo.

Dopo aver sfoggiato dei capelli cortissimi e delle lunghe trecce, oggi, Elodie ha deciso di sorprendere tutti i suoi fan con un look che sta piacendo davvero molto. Oltre ad essere sempre più bella, l’ex allieva di Amici è sempre più brava. Da anni, ormai, scala le classifiche italiane con le sue canzoni e dal 22 settembre sbarcherà al cinema con il film “Ti mangio il cuore” convincendo gli addetti ai lavori che hanno avuto modo di vederlo.

Dopo aver conquistato tutti con la sua voce, dopo aver conquistato il cuore dei fan anche con la sua incredibile bellezza che diventa sempre più evidente e che ha sfoggiato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022 incantando tutti, Elodie è pronta a fare lo stesso anche come attrice. Il regista Pippo Mezzapesa che l’ha diretta, in un’intervista al Corriere, l’ha consacrata così: “L’avevo vista da poco esibirsi. Avevo visto questo suo carisma, questa sua bellezza dirompente ma nascondeva anche una fragilità. Potrebbe nascere una diva”.