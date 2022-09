Riccardo Guarnieri cacciato da Uomini e Donne? Il cavaliere del trono over nella bufera: spunta una segnalazione clamorosa.

Clamorosa segnalazione su Riccardo Guarnieri che è tornato nuovamente nel parterre del trono over di Uomini e Donne dove, nel corso delle prime registrazioni della nuova stagione che partirà su canale 5 lunedì 19 settembre, è già stato il protagonista di scontri epici con altri cavalieri. Riccardo è così tornato per cercare l’amore, ma una segnalazione riportata da Deianira Marzano, potrebbe mettere fine all’avventura del cavaliere pugliese all’interno della trasmissione di Maria De Filippi in cui è tornato nel corso della scorsa stagione.

Riccardo che, nel corso delle prime registrazioni, ha discusso duramente prima con Ida Platano che ha svelato di essere stata contattata da lui in estate e poi con un nuovo pretendente di Ida con il quale ha sfiorato la rissa e solo l’intervento di Maria De Filippi ha evitato il peggio. Dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione dai suoi followers che ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram e che potrebbe spingere la redazione di Uomini e Donne a chiedere spiegazioni al cavaliere pugliese.

Riccardo Guarnieri nei guai? La segnalazione fa tremare Uomini e Donne

Dopo la fine della storia con Ida Platano con cui ha provato, senza successo, a riprovare l’armonia di un tempo dandole un nuovo colpo basso nelle prime registrazioni della nuova stagione, Riccardo Guarnieri si è sempre dichiarato single al punto da essere tornato nel parterre del trono over di Uomini e Donne per provare a trovare l’amore. Tuttavia, dopo l’ultima registrazione, il cavaliere pugliese è stato pizzicato in compagnia di una ragazza come ha svelato Deianira Marzano pubblicando le foto della segnalazione ricevute dai followers.

Non si sa chi sia la ragazza insieme a Riccardo, ma la segnalazione potrebbe spingere la redazione di Uomini e Donne a chiedere spiegazioni. Le dame e i cavalieri del trono over, insieme alle troniste e ai tronisti, torneranno in studio lunedì 12 settembre per una nuova registrazione come fa sapere Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”. Sarà l’occasione per Maria De Filippi per chiedere a Riccardo spiegazioni sulla segnalazione riportata da Deianira Marzano?