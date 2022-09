Anticipazioni Uomini e Donne, si parte con il botto: che rissa in studio!

Anticipazioni Uomini e Donne: partenza con il botto per il programma di Maria De Filippi. La nuova stagione parte con una rissa clamorosa.

Partenza bomba per Uomini e Donne che torna ufficialmente in onda, con la nuova stagione, da lunedì 19 settembre. Le registrazioni del trono classico e del trono over, tuttavia, sono già cominciate e le anticipazioni promettono subito emozioni e colpi di scena al pubblico di canale 5.

In studio stono tornati alcuni vecchi protagonisti della trasmissione come Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani e Ida Platano. Proprio Armando e Riccardo hanno animato lo studio durante le prime registrazioni e le risse non sono mancate al punto che la stessa Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire.

Rissa in studio a Uomini e Donne: la reazione di Maria De Filippi, le anticipazioni choc

Dopo il clamoroso ritorno di Roberta Di Padua che ha avuto un confronto con Davide Donadei e Chiara Rabbi dopo essere stata a cena con l’ex tronista, nella nuova registrazione di Uomini e Donne, come svela Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Riccardo Guarnieri è stato il protagonista di un momento davvero concitato.

La nuova stagione non è iniziata nel migliore dei modi per Riccardo Guarnieri che, dopo aver ammesso di provare un interesse per la tronista Federica Aversano salvo, poi, tirarsi indietro di fronte alla possibilità di lasciare il trono over per diventare ufficialmente un corteggiatore, ha avuto uno scontro con Ida Platano e con un corteggiatore di quest’ultima.

Ida, dopo aver provato a frequentare nuovamente Alessandro Vicinanza il quale ha deciso di uscire con Roberta Di Padua che torna ufficialmente a far parte della trasmissione, ha tenuto due corteggiatori. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, nel corso della nuova registrazione, dopo aver discusso proprio con la Platano e con Gemma Galgani, Riccardo ha sfiorato la rissa con uno dei nuovi corteggiatori di Riccardo e solo l’intervento di Maria De Filippi ha evitato il peggio.

Le prime puntate di Uomini e donne, grazie alle dame e ai cavalieri del trono over, saranno movimentate e regaleranno immediatamente tanti colpi di scena al pubblico.