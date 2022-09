Fabrizio Moro, il bacio con la donna della sua vita conquista tutti

By

Fabrizio Moro pubblica una foto con il bacio della donna della sua vita e manda in delirio i fan. “Siete bellissimi”.

Fabrizio Moro pubblica una foto della sua vita privata e manda in delirio i fan. Molto schivo e riservato, il cantautore romano che non ama i pettegolezzi e il gossip, sui propri profili social, condivide in alcuni casi foto della sua vita quotidiana che i fan apprezzano sempre molto.

In occasione di un giorno molto importante ha così pubblicato una foto che ha fatto il pieno di like e commenti. Nella foto in questione, accanto a Fabrizio c’è la donna della sua vita di cui è follemente innamorato.

Fabrizio Moro innamorato: è lei la donna della sua vita

Dopo la fine della relazione con Giada Domenicone, la mamma dei suoi figli Libero e Anita, della vita privata di Fabrizio Moro non si è saputo nulla. Nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica In ha ribadito di essere single ricevendo così un invito speciale da Mara Venier per la sera di San Valentino. Oggi, però, ha deciso di fare un’eccezione e svelare l’identità della donna che occupa il suo cuore.

In occasione del nono compleanno della