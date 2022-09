Harry piange la morte della Regina Elisabetta e il brutto gesto della Royal Family nei suoi confronti subito dopo il decesso gela il mondo.

Un altro dolore per il Principe Harry dopo la morte della nonna Elisabetta a cui, nonostante le incomprensioni dell’ultimo periodo, era fortemente legato. Una frattura, quella tra il secondogenito di Carlo e Diana e la Regina Elisabetta nata con la decisione di Harry di allontanarsi dalla Royal Family e trasferirsi negli Stati Uniti dove vive con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibeth Diana.

Tuttavia, quando si sono diffuse le notizie sul precario stato di salute della Regina Elisabetta II, Harry si trovava in Inghilterra con Meghan Markle per una serie di eventi di beneficienza. Di fronte alle notizie diffuse da Buckingham Palace, Harry ha deciso di seguire il cuore e raggiungere il castello di Balmoral dove la Regina è morta nel pomeriggio dell’8 settembre.

Harry al capezzale della Regina Elisabetta: il gesto della Royal Family

Harry, da solo e senza la moglie Meghan Markle rimasta a Londra, ha deciso di raggiungere il Castello di Balmoral per poter vedere nonna Elisabetta e vivere con la propria famiglia un momento di profondo dolore. Purtroppo, però, quando Harry è arrivato in Scozia, la Regina era già morta. Il secondogenito non ha avuto così la possibilità di salutare la nonna per l’ultima volta.

Tuttavia, il gesto della Royal Family che sta dividendo l’opinione pubblica è la scelta di annunciare la morte della Regina Elisabetta II prima dell’arrivo di Harry presso il Castello di Balmoral. Come riferisce Page Six, dunque, il messaggio sarebbe stato diffuso prima dell’arrivo di Harry, giunto in Scozia un’ora e mezzo dopo la morte della Regina. Harry, dopo il suo arrivo in Scozia, ha scelto di restare presso il Castello di Balmoral per tutta la notte.

Re Carlo III ha potuto così trascorrere del tempo con i figli, William e Harry, entrambi senza le rispettive mogli, Kate Middleton e Meghan Markle. Harry ha poi lasciato la Scozia questa mattina alle 8 per rientrare a Londra dove ad attenderlo c’era la moglie.

Cosa accadrà adesso? Harry e Meghan resteranno in Inghilterra fino ai funerali della Regina Elisabetta II che si svolgeranno lunedì 19 settembre? Una scelta, quella di Harry e Meghan, su cui sono puntati i riflettori del mondo.