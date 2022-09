Harry abbandonato da Meghan Markle: nel momento più difficile lei non ci sarà

Harry nel momento del bisogno è stato abbandonato dalla sua amata Meghan Markle. Lei non c’è stata quando ne aveva bisogno.

Harry nelle scorse ore, come del resto i cittadini di tutto il mondo, è rimasto sconvolto nell’apprendere che sua nonna Elisabetta II si trovava in ospedale a causa delle sue condizioni di salute non proprio delle migliori. Per questo motivo, insieme agli altri membri della famiglia reale, si è recato a Balmoral per verificare in che condizioni stesse.

Purtroppo però il destino è stato tutt’altro che dolce e la regina più famosa di sempre ha lasciato questo mondo, provocando un vuoto nel cuore di tutti i suoi sudditi e nelle persone che avevano avuto modo di poterla conoscere durante il corso di questi anni. Il Principe Harry era senza Meghan Markle che nel momento del bisogno non ha potuto sostenere suo marito in questo difficile momento, ma per quale motivo lei non ha raggiunto la destinazione prefissata insieme alla sua dolce metà?

Meghan Markle resta a Londra: Harry va da solo a Balmoral

Meghan Markle non è potuta restare al fianco di suo marito Harry, che era finito al centro della polemica per alcune ambigue parole, non perché non volesse mostrargli tutto il proprio amore e supporto durante la morte della Regina Elisabetta ma perché non l’è stato permesso.

Anche Kate Middleton, moglie di suo fratello maggiore William, non ha potuto presenziare a Balmoral rimasta a Londra con i figli, in quanto soltanto ai parenti di sangue più stretto è stata concessa quest’opportunità. Per “il piccolo di casa” però non c’è stato alcun trattamento di favore, anzi. Sembrerebbe infatti che l’annuncio della morte della Regina sia stato fatto mentre lui era in viaggio per raggiungere Balmoral e non sia stato aspettato per comunicare il tutto e lo avrebbe scoperto strada facendo.

Una terribile notizia per Harry che ha dovuto affrontare tutto questo mentre si trovava da sola ed in viaggio, ma siamo sicuri che l’amore e il supporto della sua famiglia riusciranno ad essere un valido supporto per superare questo difficile periodo in quanto nonostante i vari screzi con la famiglia reale, Elisabetta II era sempre sua nonna.