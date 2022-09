Le ambigue parole di Harry: “Puoi essere entrambe le cose”

Il Principe Harry ha rilasciato una dichiarazione che sta facendo discutere molto: “Puoi essere entrambe le cose”. Cosa voleva dire Harry?

Il Principe Harry è stato spesso al centro di numerose vicende nell’ultimo periodo. Da quando è tornato a Londra lo scorso giugno, infatti, i media britannici gli hanno dedicato molto più spazio rispetto al passato, forse perché la sua presenza al Giubileo di Platino non era prevista, almeno in un primo momento, così come quella di sua moglie Meghan Markle.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, il secondogenito di Carlo e Diana avrebbe riallacciato i rapporti con suo padre, ridotti ai minimi termini dopo la ‘Megxit’. La partenza per gli Stati Uniti d’America non è stata accolta bene dalla famiglia dei Windsor, in particolare dal Principe William. Sembra che Carlo abbia deciso di fare un passo indietro, soprattutto adesso che sta per diventare re. Intanto Harry ha rilasciato una dichiarazione che ha incuriosito gli inglesi. Ecco cosa ha detto il principe.

Cosa voleva dire davvero Harry? Ecco la spiegazione

Il Principe Harry è intervenuto a sorpresa durante un’intervista concessa da sua moglie Meghan al portale statunitense The Cut. Mentre l’ex attrice statunitense parlava della sua famiglia, del suo lavoro, dei suoi progetti e di tanti altri argomenti, il fratello minore di William ha deciso di intervenire e ha pronunciato una frase che sta facendo discutere molto in tutto il Regno Unito.

La frase incriminata è stata la seguente: “Puoi essere entrambe le cose”. A cosa si riferiva Harry e con chi ce l’aveva? Ovviamente con sua moglie Meghan Markle, la quale, nonostante alcune vicende particolarmente controverse, ha continuato tranquillamente la sua intervista. In quel momento, l’ex attrice statunitense stava raccontando un aneddoto che riguardava il suo passato.

Qualche tempo fa, Meghan ha raccontato durante un servizio fotografico di essere una madre, non una modella. A quel punto è intervenuto suo marito ed il suo intento era quello di farle un complimento, evidenziando la sua bellezza. Un gesto molto dolce che non tutti hanno compreso in un primo momento ma che piacerà tanto a tutti i fan dei Duchi di Sussex.