Francesca Chillemi, che bellezza stupefacente: con un solo asciugamano addosso, è un vero capolavoro e stende tutti così!

Francesca Chillemi lascia tutti senza fiato indossando un semplice asciugamano bianco che esalta la sua bellezza mentre si affida alle mani esperte di una professionista che si prende cura della pelle del suo viso. Sempre bellissima, anche in una fase di preparazione, l’attrice incanta con la sua bellezza mediterranea con cui da anni, dopo aver vinto il concorso di Miss Italia, fa innamorare gli italiani.

Molto attiva sui social dove condivide spesso foto e video in cui si mostra sia quando è sul set che quando si rilassa a casa in compagnia di famiglia e amici, da Venezia dove è stata ospite insieme a Can Yaman, ha condiviso una serie di storie mostrandosi mentre si prepara per il red carpet indossando un semplice asciugamano bianco prima di cambiarsi e sfoggiare abiti meravigliosi.

Francesca Chillemi incantevole con un asciugamano bianco: la sua bellezza lascia senza fiato

Assolutamente meravigliosa sia con un abito lungo ed elegantissimo come quello che ha sfoggiato durante i primi giorni a Venezia e con cui ha portato a casa i complimenti di tutti, sia dei fan che degli addetti ai lavori. Proprio i fan, di fronte alle foto in cui Francesca si mostra con un semplice asciugamano bianco non hanno resistito complimentandosi, ancora una volta, con la lo beniamina per la bellezza sempre più evidente.

Con le storie che vedete nella foto qui in alto, la Chillemi ha mostrato parte della preparazione del suo make up dando anche qualche consiglio ai fan. Anche in una fase preparatoria, la Chillemi è davvero bellissima come sono soliti sostenere i fan che la amano sia quando indossa abiti eleganti che quando sfoggia look casual formati da jeans e maglietta o costumi che esaltano le sue forme.

Sempre più amata e seguita, la Chillemi si prepara ad essere la protagonista della prossima stagione televisiva con la fiction Viola come il mare in cui recita con Can Yaman e che sarà trasmessa in prima serata, da venerdì 30 settembre, su canale 5. A gennaio 2023, inoltre, tornerà a vestire i panni di Azzurra nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti in cui ci sarà l’addio di Elena Sofia Ricci che, dalla prima puntata, interpreta Suor Angela.