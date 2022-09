Belen Rodriguez torna alla ribalta, un suo storico ex fidanzato è ormai perduto. Nessun ritorno di fiamma, perché la sua amica lo vuole tutto per sé.

La showgirl argentina più famosa di sempre, Belen Rodriguez sta vivendo un periodo di calma e serenità con il suo bel Stefano De Martino. Innamoratissimi più di prima, sono tornati insieme dopo diversi tira e molla, e adesso l’amore va a gonfie vele. Quando tutto sembra procedere per il meglio, arriva il colpo di scena: gesto inaspettato dalla conduttrice de Le Iene. Un’amica ha iniziato a frequentare una sua fiamma, e niente è più come prima.

Accade ai comuni mortali che si litiga quando un’amica si mette con un proprio ex, figuriamoci quando ciò avviene nel mondo dei vip! Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio un’ex fidanzata che fa invidia. Lanciata nel mondo dello spettacolo, conduttrice in prima serata, imprenditrice di moda, e con una carriera da modella alle spalle, è al massimo del successo in questo momento della sua vita.

Anche perché con l’ex marito, ormai diventato di nuovo il suo compagno, Stefano De Martino tutto procede liscio come l’olio. Finché, non è saltata fuori la notizia che una sua amica ha messo gli occhi su un ex molto importante per la showgirl.

Qualcosa è cambiato, e dai social media trapela una situazione inedita e sconvolgente.

Belen compie gesto inaspettato: la situazione si ribalta!

Gli eventi frenetici nella vita dell’argentina sono tanti, l’ultimo colpo di scena è quello di una dedica da parte di un artista speciale, e non si tratta di parole dolci del marito! Insomma, Belen continua ad essere un punto di riferimento fisso per il gossip e per chiunque la segue. Cosa accadrà con la sua amica? Il gesto non lascia alcuna incomprensione.

Continua a riempire pagine ed articoli online l’ex storico della Rodriguez: Andrea Iannone non potrà mai essere messo in un angolo, proprio come baby di Dirty Dancing!

Al di là dell’ironia e del gioco di parole, il motociclista più famoso dello showbiz sta letteralmente ribaltando tutte le carte in tavola. Dopo Belen, c’è stata l’influencer Giulia De Lellis, poi altri flirt, fino all’arrivo dello scoop degli ultimi tempi.

Elodie sarebbe la nuova presunta fiamma, anche se i due vorrebbero proprio andarci piano con il dire che “siamo in una relazione ufficiale.” L’amica di Belen è proprio lei!

La situazione iniziale tra le due è quella di un apparente astio. Poiché sui social media, specialmente su Instagram nel quale la cantante condivide tanti post e video, la Rodriguez non ha più messo alcun like da quando ha saputo del flirt. Mentre invece era una gesto abituale prima di sapere il fattaccio sulla sua amica e l’ex storico.

La situazione prosegue così nel limbo finché il Festival del Cinema di Venezia non dà delle risposte che mettono finalmente in chiaro il rapporto tra le due. Perché la conduttrice compie il gesto inaspettato: torna a mettere likes e ad approvare il Red Carpet dell’amica, dimostrando che non c’è alcun astio, e che Iannone è un lontanissimo ricordo!

Anche perché i due ex sono rimasti in rapporti pacifici e tranquilli, non c’è alcun rancore.

Su Elodie si è vociferato di un altro presunto flirt molto particolare, ma alla fine per quanto riguarda la nuova coppia per avere dichiarazioni e confessioni, bisogna ancora aspettare tempi maturi.