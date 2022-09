Test: aiuta l’esploratore a risolvere questo strano mistero

Questo test ti darà la possibilità di risolvere un quesito in meno di trenta secondi: dovrai indossare i panni di un esploratore, sei pronto?

Hai mai provato a risolvere un test di logica e intelligenza? Si tratta di un quesito che necessita un ragionamento accurato, possibilmente in tempi brevi. L’obiettivo è quello di verificare la tua capacità di trovare una soluzione messo sotto pressione. Se ci riesci, vuol dire che sei una persona particolarmente intelligente e avrai sicuramente successo nella vita.

Se non ci riesci, non significa che tu sia incapace ma che hai soltanto bisogno di allenarti. Questi test necessitano una grossa pratica. Ecco il quesito da risolvere: ti devi immedesimare nelle vesti di un esploratore. Percorri un chilometro verso sud, poi cambi direzione e ti dirigi per un chilometro verso est, dopo un altro chilometro svolti verso nord e a quel punto ti ritrovi al punto di partenza.

Incontri un orso che inizia ad inseguirti. La domanda è: di che colore è l’orso? Pensi che sia impossibile dare una risposta? Sappi che non è così, ragiona e vedrai che riuscirai a trovare la soluzione. Mal che vada, scorri il testo verso il basso e troverai la risposta al mistero dell’esploratore.

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è assolutamente necessario effettuare un percorso ad ostacoli ed evitare le trappole inserite nel testo per sviarti. Se l’hai fatto, è molto probabile che tu abbia risposto bene. In questo caso, meriti tutti i nostri complimenti perché non è mai facile risolvere un test del genere, all’apparenza semplice ma pieno di insidie e trabocchetti.

Se, al contrario, non hai idea di quale possa essere la soluzione, non buttarti giù con il morale. Forse hai soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo. Vedrai che anche tu riuscirai a diventare bravissimo tra poco! Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica, si tratta semplicemente di un intrattenimento che vogliamo offrire alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: l’orso è bianco perché l’esploratore, tornando al punto di partenza, è andato verso nord. Lo avevi capito?