“Non ce la faccio più“: ex volto di Temptation Island esplode sui social

Temptation Island non ha accompagnato le nostre vacanze estive quest’anno. La Mediaset ha deciso di chiudere i battenti e devo dire che se ne è sentita molto la mancanza.

Nonostante questa decisione, alcuni ex personaggi del programma continuano a far parlare di sé come la protagonista della nostra ultima indiscrezione.

La donna è attualmente fidanzata con l’uomo con cui si è presentata a Temptation Island, ma qualcosa non sta più andando. Lei esplode sui social, ma scopriamo cosa sta accadendo

Georgette Polizzi, ex volto di Temptation Island, esplode sui social: “Non ce la faccio più“

Georgette Polizzi partecipa a Temptation Island nel 2016 insieme al suo fidanzato Davide Tresse. Nonostante alcune difficoltà, i due decidono di uscire insieme e dopo due anni da quel Falò di Confronto, si sono sposati.

La famiglia, però, si è allargata: è da poco nata la piccola Sole. Georgette mostra la piccola sul suo profilo Instagram e ama raccontare la sua vita ai suoi follower.

La donna ha convolto i suoi seguaci anche nella sua gravidanza raccontando le sue paure, conquiste e ansie, mentre un’altra coppia annuncia di essere in dolce attesa.

Il suo profilo Instagram è molto attivo e nelle ultime ore ci tiene a svelare la sua verità. Georgette ha voglia di parlare della sua esperienza di mamma e donna con la voglia di spiegare che Instagram non è la realtà.

La donna esplode sul web e lascia tutti senza fiato. Pubblica una foto sua in cui indossa un maglietta oversize e guarda dritto nell’obbiettivo della fotocamera.

“In queste due settimane, in cui mi sono trovata da sola, senza aiuti a seguire lavoro, casa, famiglia e piccole Sole ho vissuto quello che molte mamme vivono tutti i giorni: arrivi a casa sfinita la sera, tuo marito ti cerca perché ha voglia di intimità, ma l’unica cosa che riesci a fare é crollare sul divano dalla stanchezza” svela Georgette sul suo profilo.

La donna e suo marito dormono in due camere separate perché Davide russa durante la notte e Georgette ha bisogno di riposarsi.

La Polizzi poi continua a raccontare le sue disavventure, nonché la sua routine: “Finisco di lavorare la sera e mi ritrovo a fare le passeggiate con Sole che il cammino di Santiago mi fa un baffo. Mi sono trovata a cambiare pannolini nei posti più improponibili: bagagliaio dell’auto, scrivanie, pavimenti e chi più ne ha più ne metta“.

Anche l’intimità e le “notti focose” sono ormai un dolce ricordo. Con l’arrivo di Sole, discussioni e fraintendimenti sono all’ordine del giorno. Georgette, però, capisce che tutto ciò è dovuto soltanto alla stanchezza.

“Puntualmente con la faccia da pazza gli dico: ‘Guarda che io sono esaurita, non ce la faccio più. O ti dai una mossa o me ne vado con Sole!’ Quante mi capiscono? Non fatemi sentire sola” conclude Georgette in ansia per la sua situazione, mentre spunta la verità sull’ex tentatore.

Sole è piccola e la vita da mamma non è affatto facile. L’ex volto di Temptation Island ha cercato di rendere il suo Instagram più vero raccontando del suo periodo difficile. Anche Georgette è umana e ha bisogno di capire se fa tutto parte dell’essere mamma o meno. Esplode sul web per trovare dei consigli sinceri