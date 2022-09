By

La coppia di Temptation Island è in dolce attesa: il messaggio non lascia dubbi

Purtroppo questa estate non abbiamo avuto la compagnia del programma Mediaset intitolato Temptation Island. Non si sa ancora bene quale sia la motivazione di questa grande assenza, ma la produzione ha chiuso i battenti.

Nessun tentatore metterà più a dura prova le coppie in crisi e nessun fidanzato correrà ad abbracciare la sua dolce metà.

Possiamo rincuorarci, però, continuando a seguire le coppie che sono passate dal programma. Chi si è mollato, chi ha trovato l’amore con un tentatore e chi ancora ci sta provando.

Come la coppia di cui parleremo oggi. I due sono usciti da Temptation Island da single, ma sono tornati insieme e ora sono in dolce attesa.

Scopriamo insieme di chi si tratta

La coppia di Temptation Island è in dolce attesa: il messaggio non lascia dubbi

Di chi stiamo parlando? Ma di Speranza Capasso e Alberto Maritato. I due hanno partecipato all’edizione di Temptation Island del 2020.

Alberto non si è comportato egregiamente e, dopo 21 giorni divisi, Speranza lascia il fidanzato al Falò di confronto.

Maritato, però, ha capito il suo errore e ha cercato di riconquistare la donna. Addirittura si è messo in ginocchio per una proposta di matrimonio inaspettata, mentre Lei vuota il sacco sull’ex tentatore.

Speranza sente il cuore battere forte e dà un’altra possibilità ad Alberto. Nulla cambia, però, e a gennaio di questo anno la coppia si ridivide nuovamente.

A giugno eccoli di nuovo insieme ed è Maritato a rivelare sui social il loro ritorno di fiamma.

Ma ecco che nelle ultime ore spunta la clamorosa soffiata. Sembrerebbe che Speranza a Alberto siano in attesa del loro primo figlio.

A rivelare la notizia è la regina del gossip Deianira Marzano che ha ricevuto un messaggio da un suo utente.

“Ciao. Ho incontrato Speranza e Alberto. Speranza è incinta” scrive il ragazzo in chat su Instagram accompagnando ciò con una immagine. In primo piano troviamo proprio la Capasso che sembrerebbe avere un dolce pancino.

Nessuna conferma o smentita dalla coppia, mentre Lui viene ricoverato d’urgenza. Nulla è ancora certo, dobbiamo aspettare la coppia per sapere la verità.

Ci sono ancora molti dubbi in merito alla coppia di Temptation Island. Speranza è veramente in dolce attesa? Non ci resta che continuare a seguirli sui social