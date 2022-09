By

Lui attacca Lulù Selassié: l’ex gieffina ricomincia col botto

Lulù Selassié è una principessa etiope nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. La ragazza arriva in finale in compagnia della sua sorella maggiore Jessica che vince il reality show.

A Lulù non interessa più di tanto, perché ha trovato il vero amore. Si tratta di Manuel Bortuzzo, nuotatore con il sogno di partecipare alle Paralimpiadi anche lui concorrente nella Casa.

Purtroppo la loro storia è naufragata dopo poco dalla fine del reality show. Questo è stato un duro colpo per la Selassié che solo nell’ultimo mese sembra aver ritrovato la felicità.

Ecco che Lulù ricomincia col botto, ma Lui non ci sta e l’attacca.

Scopriamo insieme cosa sta accadendo

Lulù Selassié è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con una grande voglia di diventare famosa. Il suo obbiettivo, infatti, era quello di mostrare le sue doti canore in compagnia delle sue due sorelle.

Durante la finale, le tre Princesse ci hanno deliziato cantando una canzone in diretta nazionale e hanno fatto un figurone.

Adesso Lulù è pronta per ricominciare con il botto! Dopo mesi di lavoro, vuole pubblicare il suo primo singolo e non solo. Qualche giorno fa, la Selassié ha rivelato che a breve verrà pubblicato il suo primo libro insieme all’uscita della sua canzone.

Tutto questo non è stato preso molto bene dal mondo social, mentre Angelica Benevieri sgancia la bomba. C’è chi trova insulso che una ex concorrente del GF Vip, qualunque essa sia, scriva un libro. C’è chi, invece, va contro la sua voglia di diventare una cantante.

Inaspettatamente troviamo esporsi su questo ultimo punto l’ex ballerino di Ballando con le stelle, Stefano Oradei.

L’uomo ha appena annunciato che non parteciperà più come ballerino professionista nel talent show di Milly Carlucci. I fan sono increduli, ma Stefano ha altro a cui pensare, mentre arriva la svolta per Lulù.

Ecco che Oradei attacca Lulù Selassié lanciando un colpo molto velenoso. “Se canta questa… io ragazzi mi candido per il Festival” commenta in modo acido l’uomo e conclude: “Nothing is impossible. Stay Tuned“.

Non sono proprio parole di lode quelle di Stefano nei confronti di Lulù Selassié. L’ex ballerino di Ballando con le stelle attacca la ragazza. Lulù risponderà a questa provocazione o lascerà andare queste parole al vento?