Michelle Hunziker e Ramazzotti danno scandalo: dopo Giovanni Angiolini torna da lui

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono pronti a dare scandalo dopo la fine della relazione di lei con il medico Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker da quando ha annunciato la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi si trova al centro dell’attenzione mediatica in quanto tutti sono curiosi di sapere come procede la sua vita dal punto di vista sentimentale in quanto i colpi di scena sembrano essere all’ordine del giorno.

La conduttrice di Striscia La Notizia, subito dopo la fine del suo matrimonio, aveva iniziato una relazione con il medico ex gieffino Giovanni Angiolini ma dopo la fine dell’estate i due sembrerebbero essersi detti addio. Poche ore fa, però, il portale Gossip e Tv ha lanciato una bomba su Michelle che vede il suo nome associato ancora una volta al fianco di Eros Ramazzotti il suo primo amore.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ci riprovano? Il gossip impazza

Michelle Hunziker, che a breve potrebbe diventare nonna per la prima volta, secondo quanto rivelato da una fonte affidabile al portale, avrebbe trascorso, durante il periodo di ferragosto alcune notti a casa di Eros Ramazzotti.

Certo, che cosa è successo tra le mura di casa non è dato sapere, ma gli utenti della rete sperano che tra di loro non ci sia soltanto un rapporto di amicizia ma che siano pronti a dare una nuova chance al loro amore che nonostante sia terminato diversi anni fa continua a far sognare i suoi fedeli sostenitori. Anche perché i due avrebbero potuto dormire in camere separate senza rivolgersi particolari attenzioni, ma comportandosi da buoni amici e come due persone che stanno vedendo la loro figlia realizzarsi.

Almeno per il momento Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno preferito non commentare il gossip in questione e probabilmente non lo faranno nemmeno in futuro considerato che tendono a considerare poco il mondo della cronaca rosa e per questo motivo non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda e siamo sicuri che non tarderanno a mancare considerando la forte attrazione mediatica dei media nei confronti della conduttrice che continua ad essere sulla cresta dell’onda come mai prima di questo momento.