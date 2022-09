Anticipazioni Uomini e Donne: clamoroso ritorno nel trono over, Tina scatenata

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 7 settembre: clamoroso ritorno nel parterre del trono over e Tina Cipollari si scatena.

Registrazione al cardiopalma quella di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 7 settembre. Come svelano le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” è successo davvero di tutto sia nel trono over che classico. Non sono mancati gli scontri così come un clamoroso ritorno che ha spaccato il pubblico.

In tutto questo, grande protagonista della registrazione è stata Tina Cipollari che, in questa nuova stagione che sarà trasmessa da lunedì 19 settembre, ha deciso di non perdonare niente ai tronisti, alle dame e ai cavalieri e i primi scontri di cui è già stata protagonista ne sono la prova.

Anticipazioni Uomini e Donne: la verità di Roberta Di Padua su Davide Donadei, Federica Aversano nel mirino di Tina Cipollari

Lorenzo Pugnaloni della pagina “Uominiedonneclassicoeover” ha svelato che, ospiti della registrazione odierna, sono stati Davide Donadei e Chiara Rabbi che hanno deciso di raccontare la fine della loro storia d’amore nello studio dove tutto è cominciato. Con loro è tornata anche Roberta Di Padua che ha raccontato la propria verità in merito alla cena che si è recentemente concessa con Davide e che ha scatenato dure critiche contro cui si è sfogata sui social.

Dopo aver raccontato la propria versione dei fatti, Alessandro Vicinanza che ha chiuso con Ida Platano dopo il bacio che, nella scorsa registrazione aveva scatenato la reazione di Armando Incarnato che, nel frattempo, ha cambiato look, ha chiesto a Roberta di restare per poterla conoscere. La Di Padua, tuttavia, ha deciso di prendersi del tempo prima di dare una risposta.

Registrazione movimentata anche per il trono classico. Federica Aversano ha ammesso di essere rimasta delusa in esterna da un corteggiatore. L’atteggiamento della tronista ha così scatenato la reazione di Tina Cipollari che, ha sbottato dicendo: “Se aspetti George Clooney torna a casa”. Tina, poi, ha aggiunto che, con il suo atteggiamento, Federica “farà la stessa fine di Gemma”.

Trono più tranquillo, invece, per l’altra tronista, Lavinia che in esterna ha portato un corteggiatore che, nella scorsa registrazione, aveva eliminato proprio Federica.